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Football-L'Allemagne fait venir le jardinier Breuning pour entretenir le terrain d'entraînement de la Coupe du monde malgré la canicule
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 18:15

L'Allemagne a fait venir par avion Sebastian Breuning, un jardinier de terrain chevronné, pour arroser et entretenir son terrain d'entraînement pour la Coupe du monde à l'université de Wake Forest, en Caroline du Nord, alors que les températures sont élevées, selon un article du journal allemand Bild.

Sebastian Breuning, qui occupe le poste de coordinateur de l'entretien des terrains au sein de la Fédération allemande de football (DFB) depuis 2022, a été vu en train de s'occuper du terrain abondamment arrosé avec le personnel local après la séance d'entraînement de mardi, par un temps chaud et humide.

La FIFA a pour la première fois imposé des pauses d'hydratation de trois minutes à chaque mi-temps pour les 104 matchs de la Coupe du monde qui débute jeudi aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après que des températures caniculaires ont affecté la Coupe du monde des clubs organisée l'année dernière aux États-Unis.

"Oui, il a besoin d’eau. C’est le problème avec ces températures, tant pour l’hydratation que pour le terrain. Et on s’en occupe", a déclaré Rudi Voeller, directeur de l’équipe nationale allemande, au journal Bild.

"Les gens ici se donnent énormément de mal. C’est formidable de voir toute l’aide apportée… bien sûr, le terrain peut être plus dur et plus sec. Mais les conditions sont plutôt bonnes. Nous n’avons rien à redire."

L'Allemagne débutera sa campagne dimanche par un match du groupe E contre Curaçao.

(Rédigé par Chiranjit Ojha à Bangalore; version française Clément Martinot)

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