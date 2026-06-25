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Football-L'ailier portugais Neto espère briller contre la Colombie
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 19:03

Peu importe l'aile sur laquelle il jouera, Pedro Neto espère briller face à la Colombie, samedi à Miami, alors qu'il dispute sa première Coupe du monde.

L'ailier de Chelsea a disputé 72 minutes sur le côté gauche de l'attaque lors du match nul décevant du Portugal face à la République démocratique du Congo (1-1) pour son entrée en lice, puis toute la première période sur le flanc droit lors de la victoire écrasante sur l'Ouzbékistan (5-0).

"Honnêtement, je me sens plus à l’aise à droite, mais je pense qu’au cours de ma carrière, j’ai davantage joué à gauche", a-t-il expliqué à la presse jeudi.

"Mais je me sens à l’aise à n’importe quel poste. Je veux aider l’équipe, je veux être au meilleur de ma forme, et je pense que c’est ce sur quoi j’essaie toujours de me concentrer."

"J'espère vraiment pouvoir me lancer (contre la Colombie)", a-t-il ajouté. "J'espère que ce sera le moment idéal, d'autant plus que c'est un match important si on veut terminer premiers."

Pedro Neto n'a pas caché que le match nul inaugural contre la RDC avait été une source de motivation pour réagir avec brio contre l'Ouzbékistan.

"On a une mentalité de gagnants, et c'est normal d'avoir été déçus après le premier match", a-t-il dit.

"Les critiques font partie du jeu, sans aucun doute. On doit savoir comment y faire face, et lors du deuxième match, ça nous a servi comme source de motivation."

La Colombie devance le Portugal de deux points dans le groupe K et, bien qu’un match nul samedi suffise aux deux équipes pour se qualifier, l'ailier de la Seleçao s’attend à une rencontre intense.

"C’est toujours un match très animé, plein de combativité", a-t-il déclaré. "Personnellement, j'aime beaucoup ce style de match, et je pense que les gens s’attendent à un grand match, à un beau spectacle, et c’est ce qu'on va essayer de leur offrir."

Le Portugal aura besoin d'une victoire pour prendre la première place du groupe et éviter un possible affrontement contre la Croatie ou le Ghana en seizièmes de finale puis l'Espagne en huitièmes.

(Reportage de Nick Mulvenney, avec la contribution de Joyce Zhou et Ayhan Uyanik ; version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

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