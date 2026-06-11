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Football-L'Afrique du Sud prête à affronter le Mexique lors de son premier match de Coupe du monde, dit Broos
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 07:13

L'entraîneur de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, a déclaré que son équipe était prête à affronter le Mexique, qui bénéficie de l'avantage de jouer devant son public, à domicile, lors du match d'ouverture de la Coupe du monde qui se déroule jeudi.

Hugo Broos a insisté sur le fait que ses joueurs étaient prêts à se battre sur chaque ballon contre la "meilleure équipe" du groupe.

"Ils pratiquent un beau football", a-t-il dit aux journalistes mercredi. "Ils ont de très bons joueurs, des joueurs capables de faire basculer un match. Et jouer devant 85.000 personnes leur donne un avantage certain."

Hugo Broos a déclaré que l'Afrique du Sud avait effectué un travail de préparation approfondi avant son match contre le Mexique et qu'elle ne se laisserait pas intimider par l'événement. Il a ajouté que ses joueurs, arrivés plus tôt au Mexique, avaient eu le temps de s'adapter à l'altitude.

"Nous avons dû arriver un peu plus tôt en raison de l'altitude", a-t-il expliqué. "Nous avions dix jours, et je pense que cela était suffisant. De ce point de vue, je pense que nous sommes prêts."

L'Afrique du Sud est dans le groupe A avec le Mexique, la République tchèque et la Corée du Sud.

Hugo Broos a déclaré que le match d'ouverture pourrait être décisif pour les espoirs de son équipe d'atteindre le tour suivant.

"Dans un groupe comme celui-ci, il est primordial de gagner son premier match", a-t-il estimé. "Si vous ne gagnez pas, vous vous retrouvez déjà dans une position difficile."

Pour l'Afrique du Sud, cette rencontre revêt une signification particulière, alors que le pays avait entamé la Coupe du monde 2010 à Johannesburg par un match nul (1-1) contre le Mexique.

(Angelica Medina; Camille Raynaud pour la version française, édité par Zhifan Liu)

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