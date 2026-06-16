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Football-Kimmich tempère l'euphorie après le large succès de l'Allemagne pour son entrée en lice
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 17:41

La victoire écrasante de l'Allemagne face à Curaçao (7-1) lors de son premier match de la Coupe du monde a déclenché une vague d'enthousiasme parmi des supporters en manque de succès, mais le capitaine Joshua Kimmich a relativisé les attentes mardi.

Les Allemands ont pris la tête du groupe E dimanche grâce à leur large succès, avant d'affronter samedi la Côte d'Ivoire, qui compte également trois points après sa victoire contre l’Équateur (1-0). Ils concluront leur premier tour contre "la Tri" la semaine prochaine.

"C'était une victoire attendue pour nous, mais la manière dont elle s'est déroulée a été très convaincante", a reconnu Joshua Kimmich en conférence de presse. "Mais on a vu qu'une victoire par un tel score n'était pas courante (dans ce tournoi)."

Alors que les quadruples champions du monde ont facilement remporté leur premier match contre le plus petit pays jamais qualifié au Mondial, l’Espagne, championne d'Europe en titre, a été accrochée d'entrée par le Cap-Vert (0-0).

L'Allemagne cherche désespérément à revenir sur le devant de la scène internationale après avoir subi deux éliminations surprises dès le premier tour des deux dernières Coupes du monde. Elle surfe actuellement sur une série de dix victoires consécutives.

Cependant, Joshua Kimmich a calmé les attentes, estimant que l'équipe aurait une bien meilleure idée de ses chances dans le Mondial à l'issue de la phase de poules.

"Les deux équipes (la Côte d'Ivoire et l'Équateur) sont très solides physiquement et s'adaptent bien aux conditions", a-t-il dit.

"On a disputé notre premier match contre un adversaire qui n'est certainement pas de classe mondiale. On va maintenant faire face à des défis qui nous permettront de voir où nous en sommes. On dispose de grandes qualités pour mettre nos adversaires en difficulté. On doit réduire le nombre de buts encaissés, même face à un adversaire de moindre envergure."

"On a désormais gagné 10 matches d'affilée. J'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie", a ajouté le capitaine et arrière droit allemand.

(Reportage de Karolos Grohmann; version française Vincent Daheron)

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