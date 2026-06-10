Football-Jeté dans le grand bain : les sélectionneurs de la Coupe du monde manquent de préparation

* Plusieurs équipes participant à la Coupe du monde ont des sélectionneurs qui ont disposé d'un temps de préparation très limité

* Carlos Queiroz, Georgios Donis et Miroslav Koubek font partie des entraîneurs ayant peu de matchs à leur actif

* Le Marocain Mohamed Ouahbi a très bien démarré

par Trevor Stynes

Les sélectionneurs internationaux se plaignent souvent du manque de temps pour se préparer ; on peut donc avoir un mot de compassion pour les entraîneurs récemment nommés qui arrivent à cette Coupe du monde, alors qu'ils ne sont en poste que depuis quelques semaines et n'ont souvent pas encore dirigé un seul match officiel avec leur équipe.

Dans un monde du football peu enclin à la sentimentalité, mener une nation jusqu’aux qualifications ne garantit pas pour autant une place sur le banc lors du tournoi lui-même, une réalité qui a bouleversé les préparatifs de plusieurs équipes pour la Coupe du monde.

Carlos Queiroz est celui qui a le moins de matchs à son actif avec son équipe, mais il apporte une grande expérience à son poste au Ghana.

Carlos Queiroz, qui a remplacé Otto Addo le 13 avril, se lance dans sa cinquième Coupe du monde consécutive. Âgé de 73 ans, il a manqué la défaite du Ghana en match amical contre le Mexique en mai pour des raisons personnelles, et son seul match à la tête de l’équipe a été le match nul 1-1 contre le Pays de Galles la semaine dernière.

Le sélectionneur de l'Arabie saoudite, Georgios Donis, a été nommé dix jours après Carlos Queiroz, en remplacement d'Hervé Renard qui avait mené l'Arabie saoudite à la dernière Coupe du monde, où elle avait battu l'Argentine, future vainqueure du tournoi.

Georgios Donis a eu l'occasion de se familiariser avec son équipe lors de trois matchs amicaux, dont le plus récent s'est soldé par un match nul 0-0 contre le Sénégal.

Contrairement à Carlos Queiroz, Miroslav Koubek, 74 ans, n'avait aucune expérience internationale lorsque son pays l'a appelé. Miroslav Koubek a été nommé sélectionneur de la République tchèque en décembre, à la suite du limogeage d'Ivan Hasek après la défaite face aux Îles Féroé.

Miroslav Koubek a connu un baptême du feu. Ses premiers matchs à la tête de l'équipe ont eu lieu lors des barrages de qualification, où les Tchèques se sont qualifiés aux tirs au but contre l'Irlande et le Danemark.

Il est invaincu à la tête de la République tchèque, ayant remporté deux récents matchs amicaux contre le Kosovo et le Guatemala avant leur première Coupe du monde depuis 2006.

LA BOUÉE DE SAUVETAGE DE POTTER EN BARRAGE

Un autre homme qui a mené son équipe jusqu'aux barrages est le sélectionneur de la Suède, Graham Potter.

Graham Potter a pris les rênes en octobre et, bien que la Suède n'ait remporté aucun de ses deux derniers matchs de qualification et ait terminé dernière de son groupe, elle s'est qualifiée pour les barrages grâce à la Ligue des Nations.

La Suède a battu l'Ukraine et la Pologne, les deux seules victoires de Graham Potter à la tête de l'équipe, après avoir perdu contre la Norvège et fait match nul contre la Grèce lors de ses derniers matchs.

La Suède débutera contre la Tunisie, qui a nommé Sabri Lamouchi en janvier. Ses quatre matches ont tous été des matches amicaux : il a remporté le premier contre Haïti, mais s'est incliné lors de ses deux derniers matchs contre l'Autriche et la Belgique.

Le Marocains Mohamed Ouahbi, nommé en mars, a connu un début plus serein, restant invaincu lors de cinq matchs amicaux alors qu’il prépare une équipe sur laquelle pèsent de grandes attentes après avoir atteint les demi-finales il y a quatre ans.

Mohamed Ouahbi a mené les moins de 20 ans du Maroc à la victoire lors de la Coupe du monde au Chili l'année dernière.

Fabio Cannavaro sait lui aussi ce qu’il faut pour remporter une Coupe du monde. En tant que joueur, il a été capitaine de l’équipe d’Italie victorieuse en 2006, et il aborde désormais le tournoi en tant qu’entraîneur pour la première fois.

Fabio Cannavaro, sélectionneur de l'Ouzbékistan depuis octobre, compte huit matches à son actif, dont deux défaites récentes en matchs amicaux contre le Canada et les Pays-Bas.

Plongés dans le grand bain, ces entraîneurs devront trouver rapidement leurs marques dans une compétition qui laisse peu de temps pour s’adapter.

(Reportage Trevor Stynes; version française Clément Martinot)