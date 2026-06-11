Football-"Il ne faut pas sous-estimer Curaçao, mais nous allons gagner", déclare le défenseur allemand Schlotterbeck

(Corrige la citation attribuée à Tah à Schlotterbeck)

* L'Allemagne vise un bon départ après ses éliminations précoces en 2018 et 2022

* Curaçao, la plus petite équipe qualifiée pour la Coupe du monde, aligne des joueurs formés aux Pays-Bas sous la houlette de l'entraîneur Advocaat

* Les défenseurs Tah et Schlotterbeck se montrent confiants et affirment que l'équipe ne ressent aucune pression à l'approche du premier match

Il ne faut pas sous-estimer Curaçao lorsque l'Allemagne affrontera les insulaires des Caraïbes dimanche lors de son premier match du groupe E de la Coupe du monde, mais les quadruples champions du monde débuteront le tournoi par une victoire, a déclaré jeudi le défenseur allemand Nico Schlotterbeck.

Seule une victoire convaincante sera suffisante contre Curaçao, l'Allemagne étant désireuse de bien démarrer le tournoi après ses éliminations surprises dès le premier tour en 2018 et 2022.

Curaçao est une partie autonome des Pays-Bas, avec une population d’un peu plus de 150 000 habitants et une superficie de 443 km². Tous ses joueurs sont de nationalité néerlandaise, tout comme son entraîneur Dick Advocaat, et c’est le plus petit pays à s’être qualifié pour la Coupe du monde.

"Nous avons discuté hier en équipe de Curaçao, et c'est une bonne équipe composée de joueurs formés aux Pays-Bas", a déclaré Schlotterbeck lors d'une conférence de presse. "Mais nous sommes les favoris et je suis convaincu que nous remporterons le match."

Les Allemands affronteront également la Côte d’Ivoire le 20 juin et l’Équateur dans le groupe E.

"Je vois dans l’équipe allemande de nombreux joueurs de grande qualité, beaucoup de joueurs à leur apogée et quelques-uns qui disputent leur dernière Coupe du monde", a déclaré Nico Schlotterbeck. "C’est un mélange vraiment excellent. Tout le monde a hâte d’y être."

Les Allemands joueront sous une chaleur torride à Houston, avec des températures avoisinant les 30 °C, mais les joueurs ont déclaré qu’ils se concentraient uniquement sur le premier match. Ils ont également affirmé ne ressentir aucune pression à l’approche de leur match d’ouverture.

"Il n’y a pas de pression. Nous abordons ce match avec confiance et dimanche, nous voulons montrer de quoi nous sommes capables", a déclaré Nico Schlotterbeck.

"Nous n’avons pas besoin de prouver à qui que ce soit ce dont nous sommes capables (après nos deux éliminations au premier tour de la Coupe du monde)", a ajouté Nico Schlotterbeck. "Nous n’avons rien à cacher. Nous sommes une équipe de très, très haut niveau et nous avons réaffirmé les vertus allemandes sur le terrain après une très longue période."

"Nous avons la discipline, la passion et la capacité de résister, et si nous faisons preuve de nos vertus allemandes, nous serons bien placés."

(Reportage Karolos Grohmann; version française Clément Martinot)