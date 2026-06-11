 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football-"Il ne faut pas sous-estimer Curaçao, mais nous allons gagner", déclare le défenseur allemand Schlotterbeck
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 20:31

(Corrige la citation attribuée à Tah à Schlotterbeck)

* L'Allemagne vise un bon départ après ses éliminations précoces en 2018 et 2022

* Curaçao, la plus petite équipe qualifiée pour la Coupe du monde, aligne des joueurs formés aux Pays-Bas sous la houlette de l'entraîneur Advocaat

* Les défenseurs Tah et Schlotterbeck se montrent confiants et affirment que l'équipe ne ressent aucune pression à l'approche du premier match

Il ne faut pas sous-estimer Curaçao lorsque l'Allemagne affrontera les insulaires des Caraïbes dimanche lors de son premier match du groupe E de la Coupe du monde, mais les quadruples champions du monde débuteront le tournoi par une victoire, a déclaré jeudi le défenseur allemand Nico Schlotterbeck.

Seule une victoire convaincante sera suffisante contre Curaçao, l'Allemagne étant désireuse de bien démarrer le tournoi après ses éliminations surprises dès le premier tour en 2018 et 2022.

Curaçao est une partie autonome des Pays-Bas, avec une population d’un peu plus de 150 000 habitants et une superficie de 443 km². Tous ses joueurs sont de nationalité néerlandaise, tout comme son entraîneur Dick Advocaat, et c’est le plus petit pays à s’être qualifié pour la Coupe du monde.

"Nous avons discuté hier en équipe de Curaçao, et c'est une bonne équipe composée de joueurs formés aux Pays-Bas", a déclaré Schlotterbeck lors d'une conférence de presse. "Mais nous sommes les favoris et je suis convaincu que nous remporterons le match."

Les Allemands affronteront également la Côte d’Ivoire le 20 juin et l’Équateur dans le groupe E.

"Je vois dans l’équipe allemande de nombreux joueurs de grande qualité, beaucoup de joueurs à leur apogée et quelques-uns qui disputent leur dernière Coupe du monde", a déclaré Nico Schlotterbeck. "C’est un mélange vraiment excellent. Tout le monde a hâte d’y être."

Les Allemands joueront sous une chaleur torride à Houston, avec des températures avoisinant les 30 °C, mais les joueurs ont déclaré qu’ils se concentraient uniquement sur le premier match. Ils ont également affirmé ne ressentir aucune pression à l’approche de leur match d’ouverture.

"Il n’y a pas de pression. Nous abordons ce match avec confiance et dimanche, nous voulons montrer de quoi nous sommes capables", a déclaré Nico Schlotterbeck.

"Nous n’avons pas besoin de prouver à qui que ce soit ce dont nous sommes capables (après nos deux éliminations au premier tour de la Coupe du monde)", a ajouté Nico Schlotterbeck. "Nous n’avons rien à cacher. Nous sommes une équipe de très, très haut niveau et nous avons réaffirmé les vertus allemandes sur le terrain après une très longue période."

"Nous avons la discipline, la passion et la capacité de résister, et si nous faisons preuve de nos vertus allemandes, nous serons bien placés."

(Reportage Karolos Grohmann; version française Clément Martinot)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Aux Canaries, le pape salue "la dignité" des migrants
    Aux Canaries, le pape salue "la dignité" des migrants
    information fournie par AFP Video 11.06.2026 20:29 

    Le pape Léon XIV a salué jeudi la "dignité" des migrants qui portent en eux "des rêves que personne n'a le droit de mépriser", dans un vibrant message politique adressé depuis l'archipel espagnol des Canaries, symbole des crises migratoires.

  • Angers prolonge un cadre
    Angers prolonge un cadre
    information fournie par So Foot 11.06.2026 20:24 

    Pas de blabla avec Belkebla. Haris Belkebla prolonge jusqu’en 2028, avec une année en option avec le SCO d’Angers, a annoncé le club ce jeudi soir. Le milieu de terrain algérien (11 sélections entre 2019 et 2022) a réussi à s’imposer en tant que capitaine du 13 ... Lire la suite

  • Zidane fait construire un complexe de padel contesté
    Zidane fait construire un complexe de padel contesté
    information fournie par So Foot 11.06.2026 20:21 

    La famille Zidane, par sa société civile immobilière (SCI) Z5, souhaite construire un complexe de padel de 2,5 hectares dans l’Aveyron, au nord de Rodez, selon Reporterre . Déjà propriétaire de 12 terrains à Aix-en-Provence et de 6 à Istres, Zizou et son entourage ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer (à gauche) et le secrétaire à la Défense John Healey lors d'une rencontre avec des apprentis de l'entreprise aérospatiale BAE system, à Barrow-in-Furness, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 20 mars 2025 ( POOL / Oli SCARFF )
    Royaume-Uni: démission surprise du ministre de la Défense, sur fond de désaccord budgétaire
    information fournie par AFP 11.06.2026 20:19 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré jeudi qu'il ferait "tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité" du Royaume-Uni, après la démission surprise du ministre de la Défense John Healey, en désaccord sur le budget militaire du gouvernement, dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank