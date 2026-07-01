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Football-Genesio succède à Beye à la tête de l'OM
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 12:13

L'Olympique de Marseille a annoncé mercredi la nomination de Bruno Genesio au poste d'entraîneur pour succéder à Habib Beye, dont le départ a été annoncé mardi.

"Bruno Genesio est un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l'ensemble du football français. Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent pleinement à ce que nous recherchions pour ouvrir cette nouvelle étape", a déclaré Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM, dans un communiqué.

Bruno Genesio a entraîné Lille lors des deux dernières saisons avant que son départ du club nordiste ne soit annoncé en mai.

Le technicien de 59 ans dirigera ainsi son quatrième club de Ligue 1 après l'Olympique lyonnais (2015-2019), le Stade rennais (2021-2023) et le Losc (2024-2026).

"J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières", a-t-il déclaré dans le communiqué.

Sur le banc de l'OM, il succède à Habib Beye, arrivé en février dernier pour remplacer l'Italien Roberto De Zerbi.

En quatre mois, l'ancien entraîneur de Rennes n'aura pas réussi à remettre l'OM sur de bons rails après son élimination dès la phase de ligue de la Ligue des champions. Éliminés en quarts de finale de la Coupe de France, les Phocéens ont terminé à la cinquième place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)

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