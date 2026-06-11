Football/Espagne-Le Real Madrid fait revenir José Mourinho sur le banc

José Mourinho a été nommé entraîneur du Real Madrid, a annoncé jeudi le club espagnol de football, qui a comme attendu pris la décision de se tourner à nouveau vers l'emblématique entraîneur portugais pour tenter de mettre fin à sa disette, avec deux saisons consécutives sans le moindre trophée.

Déjà à la tête du Real Madrid de 2010 à 2013, José Mourinho avait remporté le Championnat d'Espagne lors de la saison 2011-2012, au cours de laquelle les 'Merengues' avaient battu plusieurs records.

Il avait également guidé les Madrilènes vers trois demi-finales consécutives en Ligue des champions, un stade de la compétition que le club n'est pas parvenu à atteindre lors des deux saisons écoulées. Le Real Madrid détient le record du nombre de trophées en Coupe d'Europe (15).

Dans un communiqué, le club madrilène a indiqué que José Mourinho a signé un contrat de trois ans et prendrait ses fonctions le 13 juillet, date du début de la pré-saison.

Le retour de l'autoproclamé 'Special One', victorieux deux fois de la Ligue des champions comme entraîneur (avec le FC Porto et l'Inter Milan) mais qui n'a plus remporté de Championnat ni de titre en C1 depuis son premier passage à Madrid, était une promesse du président Florentino Perez, réélu dimanche.

(Rédigé par Jean Terzian)