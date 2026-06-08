Football/Espagne-Florentino Perez réélu à la présidence du Real Madrid

Florentino Perez est réélu président du Real Madrid

Florentino Perez a obtenu un ‌nouveau mandat de quatre ans à la tête du Real Madrid, selon des résultats publiés ​tôt lundi matin, qui montrent que plus d'un tiers des supporters ont toutefois voté pour son premier véritable rival pour la présidence du club de football en plus de deux décennies.

Le ​magnat du bâtiment, âgé de 79 ans, est arrivé à la présidence du Real Madrid en 2000 et avait ​été réélu cinq fois sans aucune opposition depuis ⁠2009. Aucun vote formel n'avait été organisé depuis 2006, année de la victoire de ‌Ramon Calderon, auprès des dizaines de milliers de 'socios' (les supporters qui sont de facto les propriétaires du club).

S'il disposait encore de deux ans de mandat, ​Florentino Perez avait annoncé le ‌mois dernier la tenue du scrutin après que le Real Madrid ⁠a bouclé une deuxième saison consécutive sans remporter de trophée.

Un peu plus d'une heure après que la chaîne de télévision officielle du club a rapporté dans la nuit de dimanche ⁠à lundi les résultats ‌du vote, Enrique Riquelme, magnat de l'énergie renouvelable, a admis sa défaite ⁠face à Florentino Perez.

D'après le décompte officiel, le président sortant a remporté 65% des ‌voix contre 35% pour son rival. Un total de 33.555 socios se sont ⁠rendus au centre d'entraînement du Real Madrid, en périphérie de la ⁠capitale espagnole, pour voter.

En ‌amont du scrutin, Florentino Perez a promis de faire revenir José Mourinho comme entraîneur du ​club et de dépenser 150 millions d'euros ‌pour s'attacher les services d'un joueur dont il n'a pas révélé l'identité - il s'agirait d'un montant de transfert record ​pour le club.

Florentino Perez a déclaré également que s'il était réélu à la présidence des 'Merengues', le défenseur français Ibrahima Konaté - en fin de contrat avec le club anglais ⁠de Liverpool - serait l'une de ses premières recrues. Konaté fait partie des 26 joueurs retenus par le sélectionneur français Didier Deschamps pour la Coupe du monde.

Enrique Riquelme a fait campagne en promettant notamment de signer Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Manchester City, et son coéquipier espagnol Rodri, lauréat du Ballon d'Or en 2024.

(Reportage Fernando Kallas, avec la contribution de David ​Latona; rédigé par Jean Terzian)