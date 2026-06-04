Football-Embolo autorisé à rejoindre l'équipe de Suisse aux États-Unis

Breel Embolo va rejoindre vendredi la sélection suisse aux États-Unis pour la Coupe du monde après que son visa a été approuvé, a annoncé jeudi la Fédération suisse de football (ASV), alors que l'attaquant n'avait pas pu embarquer avec le reste de l'équipe, mardi, à destination de Los Angeles.

"Nous venons d'être informés que le visa de Breel Embolo a été approuvé. Il pourra ainsi se rendre aux États-Unis demain, vendredi. Il est prévu qu'il rejoigne l'équipe vendredi soir", a déclaré l'ASV dans un communiqué.

Le joueur du Stade rennais n'avait pas pu prendre l'avion mardi, sa demande d'autorisation de voyage sur le sol américain (ESTA) faisant l'objet d'un examen complémentaire.

Le joueur avait alors déposé le lendemain une demande de visa à l'ambassade des États-Unis à Berne.

Au Mondial, la Suisse affrontera dans le groupe B le Canada, pays co-organisateur, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. Son premier match aura lieu le 13 juin à San Francisco contre le Qatar.

La Coupe du monde est prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

(Rédigé par Vincent Daheron à Paris)