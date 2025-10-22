Football-Dembélé et Doué soignent leur retour en Ligue des champions avec le PSG

22 octobre - Absents des deux premières journées de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont réussi leur retour en C1 en inscrivant mardi trois des sept buts du PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2).

Trois minutes : c'est le temps qu'il a fallu à Ousmane Dembélé pour retrouver le chemin des filets. Entré en jeu à la 63e minute à la place de Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant français a marqué 180 secondes plus tard le sixième but de son équipe, sur un service parfait de Bradley Barcola (66e).

Tout sourire, le récent vainqueur du Ballon d'Or 2025 ne pouvait espérer mieux pour son retour à la compétition, un mois et demi après une blessure à l'ischio-jambier droit contractée le 5 septembre avec l'équipe de France.

"Il a marqué, comme beaucoup de buts de l'année dernière, avec une passe décisive de Barcola", a salué l'entraîneur parisien Luis Enrique sur Canal+.

"C'est joli de voir cette connexion entre les joueurs et c'est joli de récupérer des joueurs comme Ousmane (Dembélé) et Marquinhos. Nous sommes contents", a-t-il ajouté.

Artisan majeur du premier sacre parisien en C1 l'an passé, Ousmane Dembélé avait manqué les sept dernières rencontres du PSG, dont les deux premières en Ligue des champions remportées face à l'Atalanta Bergame (4-0) et Barcelone (2-1).

Le champion du monde 2018 a disputé mardi soir ses premières minutes depuis qu'il est devenu le 22 septembre dernier le sixième Français à obtenir le Ballon d'Or, la plus prestigieuse récompense individuelle.

Après son entrée en jeu dans son rôle, désormais habituel, d'attaquant de pointe, Ousmane Dembélé a touché 36 ballons et frappé trois fois. Il a marqué sur sa première tentative, tandis que la deuxième s'est envolée au-dessus du but adverse et la troisième a été contrée par un défenseur.

"RETROUVER MES SENSATIONS"

"Je suis un peu rentré sur la pointe des pieds. Quand tu reviens de blessure, tu n'es pas encore à 100%. Je voulais déjà rentrer face à Strasbourg (vendredi en Ligue 1) mais le coach m'a dit d'attendre un peu", a déclaré sur Canal+ celui qui disputait mardi sa 100e rencontre avec le PSG.

"Je me suis très bien senti dans ce match là. J'ai vu l'occasion qui arrivait, un bon ballon de Bradley (Barcola), je n'ai plus qu'à la mettre au fond. Je me sens bien, petit à petit je vais retrouver mes sensations."

Son coéquipier Désiré Doué, qui avait déjà été titulaire contre Strasbourg (3-3) après six semaines d'absence, a également marqué de son empreinte son retour sur la scène continentale, cinq mois après avoir ébloui l'Europe en finale face à l'Inter Milan (5-0, deux buts et une passe décisive).

L'attaquant de 20 ans, également blessé - au mollet droit - le 5 septembre dernier avec l'équipe de France, a inscrit deux buts en l'espace de sept minutes (41e, 45e+3) pour remettre son équipe largement devant à la pause (4-1). Le premier d'un tir croisé du pied gauche, le second d'une frappe enroulée du droit de l'extérieur de la surface.

"On est resté dans le match avec deux buts de Desiré (Doué) juste avant la mi-temps qui nous ont fait du bien", a salué Ousmane Dembélé.

Impliqué directement sur cinq buts lors de ses deux derniers matches de C1, Désiré Doué a ensuite été remplacé à la mi-temps.

Le retour des deux attaquants va offrir à Luis Enrique davantage d'options offensives pour un Paris Saint-Germain qui est déjà en tête de la Ligue des champions, au classement comme au nombre de buts (13 buts), avant un test grandeur nature le 4 novembre face au Bayern Munich, vainqueur de ses onze premières rencontres de la saison toutes compétitions confondues.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)