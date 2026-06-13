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Football/Coupe du monde-Xhaka espère que la Suisse réalisera sa meilleure performance dans cette édition
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 11:10

* L'équipe est fin prête pour le match face au Qatar - Xhaka

* La Suisse est en bien meilleure forme qu'en 2022 - Yakin

* L'équipe suisse veut franchir les huitièmes de finale

par Martin Petty

La Suisse est impatiente d'effectuer ses débuts en Coupe du monde de football et espère y réaliser sa meilleure performance, mais les joueurs devront veiller à profiter pleinement de ce moment, a déclaré le capitaine de la sélection helvétique Granit Xhaka.

Pour sa quatrième participation à la Coupe du monde, Granit Xhaka a souligné que les Suisses étaient confiants et "plus motivés que jamais", et qu'ils donneraient tout pour l'emporter ce samedi à Santa Clara contre le Qatar, double champion d'Asie.

"En football, on parle toujours de tactique, mais il faut aussi profiter du moment présent et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans le football : entrer sur le terrain et se sentir libre", a-t-il déclaré vendredi soir en conférence de presse.

"Nous voulons simplement donner le meilleur de nous-mêmes demain. Nous voulons briller pour la Suisse, pour nos familles. Demain, nous franchirons la première grande étape. Ce sera la meilleure Coupe du monde", a-t-il poursuivi.

"Nous sommes impatients", a-t-il ajouté. "Nous sommes prêts. Nous sommes prêts physiquement, nous sommes prêts mentalement", a-t-il également noté.

La Suisse participe à sa sixième Coupe du monde consécutive, un exploit que seuls la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal et l'Allemagne ont réalisé en Europe.

Mais contrairement à ces équipes, les Suisses n'ont pas particulièrement brillé dans les dernières éditions, avec des éliminations en huitièmes de finale lors de cinq de leurs six dernières participations, leur dernier quart de finale remontant à 1954.

Une victoire contre le Qatar les propulserait en tête du groupe B, devant la Bosnie et le Canada, co-organisateur de la Coupe du monde, qui ont fait match nul (1-1) vendredi.

LES LEÇONS TIRÉES DES PRÉCÉDENTES COUPES DU MONDE

Granit Xhaka, âgé de 33 ans, est le pilier de l'équipe suisse et le joueur le plus capé du pays.

Il devrait dépasser la barre des 150 sélections lors de cette Coupe du monde. Si lui et son compatriote, le défenseur Ricardo Rodriguez, sont retenus pour le match de samedi face au Qatar, ils établiront tous deux un record national de 13 participations au tournoi.

Le sélectionneur de la Suisse, Murat Yakin, a déclaré que son effectif actuel avait les qualités requises pour bien figurer à la Coupe du monde et que son objectif était de prendre le jeu à son compte dès le début du match contre le Qatar.

Il a ajouté que son équipe, dont 17 joueurs avaient participé à la dernière Coupe du monde, avait beaucoup appris de cette compétition, qui s'est achevée en 2022 pour les Suisses en huitièmes de finale après une défaite cuisante (6-1) face au Portugal.

"Les deux tiers des joueurs de mon équipe ont déjà disputé un grand tournoi", a mis en avant Murat Yakin. "Nous avons tiré les leçons du passé. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, nous avons plus d'expérience. Nous faisons mieux les choses", a-t-il expliqué.

(Reportage Martin Petty; version française Claude Chendjou)

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