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Football/Coupe du monde-Une victoire d'équipe des USA face au Paraguay - Pochettino
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 10:29

par Ed White

La victoire (4-1) des Etats-Unis contre le Paraguay, lors de son premier match de Coupe du monde de football sur le sol américain, est le fruit d'un esprit d'équipe plutôt que des efforts individuels des joueurs, a déclaré à la presse le sélectionneur de l'équipe américaine de football Mauricio Pochettino.

C'est la première fois que les Etats-Unis marquent quatre buts dans un match de Coupe du monde, dont deux par l'attaquant Folarin Balogun, qui devient le premier joueur américain à marquer deux fois dans un match de Coupe du monde depuis le tournoi de 1930.

Malgré les bonnes performances de joueurs comme Balogun, Christian Pulisic et Weston McKennie, Mauricio Pochettino a préféré saluer les efforts collectifs de l'équipe et du staff.

"C'est l'approche collective qui a fait la différence", a-t-il déclaré, ajoutant que l'équipe avait puisé son énergie dans celle des supporters.

"Formidable, ils étaient formidables. Nous pouvons accomplir des choses extraordinaires si les fans sont dans cet état d'esprit", a-t-il poursuivi.

Cette victoire sans trembler met en évidence la puissance offensive de l'équipe américaine, mais l'état de santé de Christian Pulisic a suscité des inquiétudes après sa sortie à la mi-temps en raison d'une blessure au mollet.

Mauricio Pochettino a déclaré que même si l'équipe était satisfaite de la victoire, elle devait se rappeler que ce n'était que le début du tournoi.

"Le fait de pouvoir s'entraîner ensemble pendant des semaines avant la Coupe du monde a permis aux entraîneurs de travailler avec les joueurs au lieu de simplement composer l'équipe, ce qui est généralement le cas lorsqu'ils n'ont que quelques jours avant la plupart des matchs internationaux", a déclaré Mauricio Pochettino.

Les Etats-Unis affronteront dans le groupe D également la Turquie et l'Australie.

(Reportage Ed White; version française Claude Chendjou)

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