Football/Coupe du monde-Un but d'Amad en fin de match scelle la victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur

(Ajoute des détails et des citations)

L'Ivoirien Amad Diallo a arraché une victoire (1-0) contre l’Équateur dans le Groupe E de la Coupe du monde dimanche, grâce à un but décisif inscrit à la 90ème minute.

Wilfried Singo a déboulé sur l'aile droite et sa passe vers l'intérieur, destinée à Amad, qui venait d'entrer en jeu, a permis à l'attaquant de Manchester United d’ajuster le ballon avec finesse dans le coin opposé du but depuis l'entrée de la surface.

Les Équatoriens John Yeboah et Alan Minda ont touché la barre transversale en première mi-temps, tout comme Elye Wahi pour les Ivoiriens, bien servi par l'adolescent Yan Diomandé, le joueur le plus en vue sur le terrain.

L'Allemagne a écrasé les débutants de Curaçao (7-1) lors de l'autre match du groupe disputé à Houston et affrontera la Côte d’Ivoire samedi prochain. L’Équateur sera opposé à Curaçao le même jour.

SÉRIE D'INVINCIBILITÉ

La série de 19 matches sans défaite de l'Équateur, qui remontait à septembre 2024, a pris fin, mais l’équipe peut s'estimer malchanceuse après avoir gâché plusieurs occasions dans un match spectaculaire et ouvert.

"Le match nous a échappé", a déclaré le milieu de terrain Moisés Caicedo. "Nous avons bien joué, et eux (la Côte d'Ivoire) ont tout donné aussi.

"C’est difficile de commencer en étant mené, mais ce n’est que le début. Nous ne devons pas baisser les bras, et il reste encore deux finales. Nous allons rebondir.

"Nous repartons tristes de ne pas avoir pu donner de la joie aux supporters venus nous soutenir. On avait l’impression de jouer à Guayaquil, Quito. Mais nous nous battrons jusqu’au bout pour leur donner de la joie."

John Yeboah a été le premier à faire trembler la barre transversale d’un tir puissant depuis l’entrée de la surface, avant qu'Alan Minda ne reprenne une passe de Pedro Vite et ne batte le gardien, mais pas la barre.

Yan Diomandé s'est montré une menace constante sur l'aile grâce à sa vitesse et à sa technique, mais il a tiré au-dessus de la barre après avoir dribblé deux défenseurs et s'être créé une occasion qu'il aurait dû concrétiser.

Les Ivoiriens ont ensuite vu leur tir repoussé par le poteau lorsque Yan Diomandé a servi Elye Wahi dans la surface, qui à son tour a envoyé le ballon sur la barre transversale.

Le match semblait se diriger vers une fin frustrante pour les deux équipes, avant que le remplaçant Amad Diallo ne marque avec sang-froid.

"Nous sommes rentrés aux vestiaires avec un score de 0-0 et, en deuxième mi-temps, nous nous sommes dit que nous aurions plus d’espace et qu’il fallait rester concentrés car nous avons perdu des ballons en première mi-temps", a déclaré le sélectionneur ivoirien Emerse Faé.

"À deux ou trois reprises, nous avons offert des occasions à l’adversaire, mais nous avons tenu bon et décroché trois bons points", a ajouté le sélectionneur ivoirien Emerse Faé.

(Reportage de Nick Said; version française Meriam Telhig )