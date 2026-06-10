Football/Coupe du monde-Un arbitre de football somalien, à qui l'entrée aux États-Unis avait été refusée, est accueilli en héros à son retour au pays

(Ajoute un commentaire d'un responsable américain, paragraphe 20)

* L'arbitre Artan s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis avant la Coupe du monde

* Il exhorte les Somaliens à ne pas perdre espoir et remercie la FIFA pour son soutien

* Les supporters somaliens, déçus, qualifient cette décision de « honteuse »

* Artan a été reçu en tant qu'invité d'honneur lors d'un match à Mogadiscio

par Faisal Ali

L'arbitre de football somalien Omar Abdulkadir Artan a été accueilli en héros à son retour au pays mercredi, après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis pour la Coupe du monde. Il a qualifié cette décision de "coup du destin" et a exhorté ses compatriotes somaliens à ne pas se laisser abattre.

Omar Abdulkadir Artan, élu arbitre africain de l'année en 2025, devait devenir le premier Somalien à officier lors de la plus grande compétition mondiale de football, mais il a été refoulé par les douanes et la protection des frontières américaines (CBP) ce week-end.

L'administration Trump a déclaré mardi que les États-Unis avaient refusé l'entrée à Omar Abdulkadir Artan pour la Coupe du monde en raison de ses liens avec des "membres présumés d'organisations terroristes".

"Ce qui est arrivé est arrivé, c’était le destin. Je suis reconnaissant du soutien que m’a apporté la FIFA", a déclaré Omar Abdulkadir Artan aux journalistes à son arrivée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

"La Somalie est à nous, que les choses aillent bien ou mal. Je veux dire à nos jeunes de ne pas perdre espoir en notre pays", a-t-il ajouté. "Je suis maintenant dans mon pays, et il n’y a aucun autre endroit où je voudrais être."

"NOUS AVONS VRAIMENT SENTI SA DOULEUR"

Plus tard dans la journée de mercredi, des milliers de supporters en liesse, certains brandissant des drapeaux et des photos d’Omar Abdulkadir Artan, ont envahi un stade de Mogadiscio, où il était l’invité d’honneur d’un match.

Beaucoup se sont dits amèrement déçus par la décision américaine, mais ont affirmé que l’estime qu’ils portaient à Omar Abdulkadir Artan n’en était pas pour autant diminuée.

"En tant que jeunes, nous avons vraiment ressenti sa douleur. Nous avons tous des rêves, nous aussi. Il a fait d’énormes efforts pour atteindre le niveau qu’il a atteint et a finalement été déçu", a déclaré à Reuters Abdulqadir Ali Abokor, un étudiant de 26 ans.

"Pour nous et pour beaucoup de gens à travers le monde, il est… un champion, et cette décision n’y change rien", a-t-il ajouté.

"Nous sommes ici pour lui montrer que nous sommes à ses côtés", a déclaré Abdi Abdulle Baasaale, 54 ans, professeur de fitness et ancien arbitre.

Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre, qui a rencontré Omar Abdulkadir Artan mercredi, a déclaré qu’il avait "conquis le cœur de millions de personnes et s’était assuré une place dans l’histoire".

"Omar Artan a fait plus que rassembler le monde du football, il a allumé l’espoir chez chaque enfant qui ose rêver au-delà de l’horizon. Les rêves peuvent être reportés, mais ils ne sont jamais vaincus", a déclaré Hamza Abdi Barre dans un message publié sur X.

PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Le calvaire d’Omar Artan a attiré l’attention du monde entier, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lui ayant exprimé sa solidarité.

"Vous avez atteint le sommet de votre profession et inspiré toute une génération dans votre pays rien qu’en y parvenant, et le fait d’être écarté du terrain que vous avez mérité n’y change rien. Ce ne sera pas la fin de votre histoire sur la scène mondiale", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, premier Africain à diriger l’OMS, dans un message publié mardi soir sur X.

Les politiques d'immigration strictes de l'administration Trump ont suscité des inquiétudes avant la Coupe du monde, Washington ayant imposé l'année dernière une interdiction générale de voyager aux ressortissants de 12 pays, dont la Somalie.

Des responsables du gouvernement somalien et un responsable de la Fédération somalienne de football (SFF) ont déclaré à Reuters qu’Omar Abdulkadir Artan s’était vu délivrer un passeport diplomatique.

"Omar Artan voyageait avec un passeport diplomatique que nous lui avions délivré pour la Coupe du monde afin de nous assurer qu’il ne rencontre aucun obstacle", a déclaré un diplomate somalien à l’ambassade de Nairobi.

Le ministère somalien des Affaires étrangères a exprimé son "profond regret" face à la décision américaine dans un communiqué publié mercredi. Il a indiqué que le gouvernement somalien avait déployé en vain des efforts diplomatiques pour permettre le voyage d’Artan.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré qu'Omar Artan ne pourrait désormais plus s'entraîner ni officier lors du tournoi, qui se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada et débute jeudi.

Sans identifier Omar Artan, le CBP a indiqué qu’un ressortissant somalien était arrivé samedi à l’aéroport international de Miami en provenance d’Istanbul et avait été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents.

Un responsable de l'administration a déclaré par la suite que les agents du CBP avaient déterminé qu'Omar Artan constituait une menace pour la sécurité nationale.

On ignore quel(s) match(s) Omar Abdulkadir Artan aurait dû arbitrer, bien que ce type d'information ne soit généralement annoncé que deux à trois jours à l'avance.

(Reportage supplémentaire de Giulia Paravicini à Nairobi et Humeyra Pamuk à Washington ; rédigé par Ammu Kannampilly ; version française Clément Martinot)