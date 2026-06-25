Football/Coupe du monde-Schick annonce sa retraite internationale après l’élimination tchèque

L'attaquant tchèque Patrik Schick a annoncé jeudi sa retraite internationale après l'élimination de son équipe dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

"Ce n'est pas une décision impulsive qui est survenue du jour au lendemain. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un certain temps déjà et à laquelle j'ai longuement réfléchi", a expliqué le joueur de 30 ans sur Instagram. Auteur de 26 buts en 56 sélections, Patrik Schick s'était notamment illustré lors de l'Euro 2021, où il avait terminé co-meilleur buteur aux côtés de Cristiano Ronaldo avec cinq réalisations. Son but splendide, de loin, contre l'Écosse lui avait également valu le trophée du plus beau but de la compétition. Muet lors des trois matches de la phase de groupes de cette Coupe du monde, il avait perdu sa place de titulaire pour la dernière rencontre avant d'entrer en seconde période.

"Je quitte la sélection fier de ce que j'y ai accompli", a-t-il écrit, tout en estimant que le football tchèque avait "bien davantage à offrir que ce qu'il a montré ces dernières années".

(Reportage Rohith Nair à Miami ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron )