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Football/Coupe du monde-Refusé d'entrée aux États-Unis, l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan touchera l’intégralité de ses honoraires
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 16:12

par Rohith Nair

L'arbitre de football somalien Omar Abdulkadir Artan, à qui l'entrée aux USA a été refusée alors qu'il devait officier lors de la Coupe du monde, percevra l'intégralité de ses honoraires pour le tournoi.

L'administration Trump a déclaré que les USA avaient refusé l'entrée à Omar Abdulkadir Artan pour la Coupe du monde en raison de ses liens avec des "membres présumés d'organisations terroristes".

Une source proche du dossier a indiqué que même si Artan ne participera pas à la Coupe du monde, la FIFA s'est engagée à lui verser l'intégralité de son salaire. Omar Abdulkadir Artan, élu arbitre africain de l'année en 2025, devait devenir le premier Somalien à officier lors de la plus grande compétition mondiale de football, mais il a été refoulé par les services américains des douanes et de la protection des frontières.

Il est toutefois rentré chez lui en héros, tandis que l'UEFA, l'instance européenne du football, l'a désigné pour arbitrer la Supercoupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa en août.

(Rédigé par Rohith Nair à Miami ; version française Jérôme Terroy )

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