Football/Coupe du monde-Pas favorite face à la France ? La Suède s'en accommode volontiers

par Philip O'Connor

Les joueurs de l'équipe de Suède ne se laissent pas déstabiliser par le fait que peu d'experts les voient battre la France en 16es de finale de la Coupe du monde, mardi dans le New Jersey (21h00 GMT), mettant en avant le fait que la pression pèsera sur les Bleus.

Au cours de leur session d'entraînement dimanche, les Suédois ont travaillé les tirs au but en vue de ce match couperet, au cours duquel ils devraient probablement opter pour un bloc défensif bas et tenter de surprendre la France en contre-attaque.

"Je ne me pose pas vraiment la question de savoir si nous sommes favoris ou non", a déclaré le milieu de terrain suédois Daniel Svensson à la chaîne SVT. "Nous allons mettre en pratique ce dont nous avons parlé toute l'année : nous allons faire de notre mieux, et si nous y parvenons, nous avons de grandes chances de les battre".

"Ils font partie des favoris pour remporter le tournoi, donc bien sûr qu’ils sont favoris (contre nous)", a-t-il ajouté à propos des Français. "Ce sont mes favoris. Difficile de dire exactement à quel point ils sont favoris, mais bien sûr qu'ils le sont."

Si elle devra s'évertuer à contenir la redoutable attaque française, la Suède dispose elle aussi d'atouts offensifs importants, avec Viktor Gyokeres et Alexander Isak, tous deux capables de marquer contre n'importe quelle équipe du tournoi.

"On sent qu'il y a une bonne énergie dans le groupe, on se sent sereins", a déclaré Gyokeres, victorieux du championnat d'Angleterre et finaliste de la Ligue des champions avec Arsenal au cours de la saison écoulée. "On travaille sur ce qu’il faut lors des séances d’entraînement, et on a hâte d’aborder ce match avec un état d’esprit positif".

Yasin Ayari a pour sa part dit s'attendre à une rencontre difficile face aux champions de 2018 et finalistes de 2022. "Nous allons devoir beaucoup défendre, mais nous serons également capables de nous créer des occasions face à eux. Nous pensons pouvoir nous montrer dangereux face à cette équipe", a déclaré le milieu de terrain.

"Nous avons de bons footballeurs et nous croyons en nous en tant qu’équipe, donc je pense que nous pouvons aussi les battre. Nous abordons ce match en toute confiance et nous espérons bien sûr l’emporter."

(Reportage de Philip O'Connor)