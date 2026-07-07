Football/Coupe du monde-"Pas de favori" évident dans le tournoi, dit Scaloni (Argentine)

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a dit lundi penser que cette Coupe du monde 2026 a mis en exergue un nivellement, avec de grandes puissances traditionnelles du football international en difficulté pour asseoir leur domination.

L'Argentine, tenante du titre et peu mise à l'épreuve lors de la phase de groupes (trois victoires), aborde son huitième de finale contre l'Égypte (mardi 16h00 GMT à Atlanta) après avoir connu une grosse frayeur face au Cap-Vert.

Poussés en prolongations, les Argentins ont obtenu une victoire (3-2) synonyme de soulagement plutôt que de liesse.

"Je pense que cette Coupe du monde est très délicate pour tout le monde, il ne semble pas y avoir de favori évident", a déclaré Scaloni lors d'une conférence de presse, au lendemain de l'élimination du Brésil, quintuple championne du monde, et après les qualifications compliquées de la France et de l'Espagne.

"Il n'y a aucune équipe nationale qui, comme on en avait l'habitude, fait clairement figure de favorite. Les conditions sont également très différentes de ce que nous avions connu lors des éditions précédentes.

« Et je comprends que la plupart des joueurs ont disputé un grand nombre de matches, ce qui représente une charge importante pour leurs jambes. C’est peut-être pour cela que le niveau n’est pas celui auquel nous sommes habitués", a-t-il poursuivi.

"Au-delà du fait qu’il y ait quatre ou cinq grands favoris, ces équipes ne pratiquent pas le football auquel on s’attendait avant la Coupe du monde".

Malgré la baisse de niveau observée selon lui tout au long du tournoi, le sélectionneur argentin s'est dit satisfait des performances de son équipe jusqu'à présent. "Le niveau est acceptable", a-t-il déclaré. "Nous avons remporté les quatre matchs, et je pense que c’est une raison d’être satisfait. Il y a toujours des choses à peaufiner, même quand on gagne."

"Cette Coupe du monde est difficile", a ajouté Scaloni. "Les déplacements, la chaleur, les terrains, le gazon… parfois, le ballon ne roule pas bien. De nombreux facteurs empêchent de vraiment montrer sa supériorité."

Il a toutefois souligné "la ténacité, l’intensité et cet esprit qui est inscrit dans notre ADN". "Je suis convaincu que si nous n’avions pas fait appel à notre caractère lors du dernier match, nous serions éliminés", a-t-il dit.

(Reportage de Trevor Stynes)