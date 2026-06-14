Football/Coupe du monde-Nagelsmann veut maintenir l’Allemagne sur sa lancée après son large succès

par Nick Said

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann ne laissera pas ses joueurs se reposer sur leurs lauriers après leur écrasante victoire 7-1 contre Curaçao dimanche dans le groupe E de la Coupe du monde, car il sait que des défis plus difficiles les attendent s'ils veulent aller loin dans la compétition.

L'Allemagne a été accrochée à 1-1 en première mi-temps, mais menait 3-1 à la pause. Une seconde période fulgurante lui a permis de s'imposer haut la main et d'envoyer un avertissement à ses rivaux dans ce tournoi.

"C'était un excellent début de match, les 15 premières minutes ont été fantastiques," a déclaré Julian Nagelsmann. " Nous avons eu de nombreuses occasions. Le but égalisateur de Curaçao était inattendu, mais c'était fascinant de voir comment l'équipe a réagi."

"Curaçao a mieux joué que ce à quoi s’attendaient beaucoup de gens en Allemagne, et ils ont joué différemment de ce qu’ils avaient fait auparavant, avec beaucoup de courage. Ce n’est pas facile de marquer sept buts, nous sommes donc plutôt satisfaits."

"Nous sommes sur la bonne voie, mais nous pouvons encore nous améliorer et nous aurons des adversaires plus coriaces à affronter dans le tournoi."

Julian Nagelsmann a déclaré que son équipe avait dû faire preuve de patience en première mi-temps, mais que l’intensité dont elle a fait preuve en seconde période est ce dont elle aura besoin si elle veut décrocher une cinquième Coupe du monde.

"Une équipe a des attentes très élevées et l’autre n’en a pas, ce qui rend les choses délicates. À 1-1, nous devions faire preuve de patience, et l’équipe veut vraiment se donner à 100%. Nous avons joué avec la bonne intensité. Si nous continuons ainsi, nous pouvons faire un bon tournoi," a-t-il déclaré.

" Nous avions vraiment besoin de cette victoire convaincante et de la confiance qu’elle nous apportera. Cette confiance a toujours été là, mais elle s’est renforcée. Il était important de montrer aux Allemands que nous sommes capables de bien jouer."

Après le match, les supporters allemands ont entonné une chanson intitulée "Le train n'a pas de frein". C'est ce que nous allons essayer de faire : continuer sur notre lancée tout au long de ce tournoi." a conclu Julian Nagelsmann.

L'Allemagne affrontera la Côte d'Ivoire à Toronto samedi.

(Reportage Nick Said ; version française Jérôme Terroy)