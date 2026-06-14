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Football/Coupe du monde-Memphis Depay sur le banc avec les Pays-Bas, Doan capitaine du Japon
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 22:03

Memphis Depay débutera sur le banc avec les Pays-Bas lors de leur rencontre du groupe F contre le Japon, dimanche au Dallas Stadium, Ronald Koeman ayant choisi Donyell Malen en attaque.

* Ritsu Doan sera le capitaine du Japon, bien que l'entraîneur Hajime Moriyasu ait déclaré avant le match que Ko Itakura porterait le brassard, le défenseur de l'Ajax n'étant pas inclus dans le onze de départ.

* Kaishu Sano et Daichi Kamada ont été sélectionnés pour évoluer au milieu de terrain suite à la blessure de Wataru Endo.

* Le gardien néerlandais Bart Verbruggen s'est remis d'une blessure contractée lors de la récente victoire en match amical contre l'Ouzbékistan et sera titulaire.

Pays-Bas : Bart Verbruggen ; Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries ; Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Frenkie de Jong ; Cody Gakpo, Donyell Malen, Crysencio Summerville.

Japon : Zion Suzuki ; Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito ; Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishu Sano ; Ayase Ueda.

(Reportage Michael Church ; version française Jérôme Terroy )

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