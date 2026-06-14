Football/Coupe du monde- Manuel Neuer de retour avec l’Allemagne, Jamal Musiala titulaire contre Curaçao

Le milieu offensif allemand Jamal Musiala a décroché une place de titulaire pour le match d'ouverture du groupe E de la Coupe du monde dimanche contre Curaçao, bien qu'il peine encore à retrouver sa pleine forme depuis qu'une fracture de la jambe l'a tenu éloigné des terrains pendant plus de six mois l'année dernière.

* L'attaquant allemand en grande forme Deniz Undav, qui a terminé deuxième meilleur buteur de la Bundesliga cette saison derrière Harry Kane, est sur le banc.

* Le gardien Manuel Neuer, seul membre de l'équipe allemande vainqueur de la Coupe du monde 2014 encore dans l'effectif, fera sa première apparition en sélection deux ans après avoir pris sa retraite internationale et moins d'un mois après son rappel surprise en équipe nationale.

* Le joueur de 40 ans est préféré à Oliver Baumann, qui était jusqu'au mois dernier le gardien titulaire désigné pour la compétition.

* Le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, alignera le milieu de terrain expérimenté Tahith Chong pour les débuts de la plus petite nation à s'être qualifiée pour la Coupe du monde.

Compositions :

Allemagne : Manuel Neuer, Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Joshua Kimmich ; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Florian Wirtz, Leroy Sané, Jamal Musiala ; Kai Havertz.

Curaçao : Eloy Room ; Sherel Floranus ; Riechedly Bazoer, Sontje Hansen, Armando Obispo, Deveron Fonville ; Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia ; Tahith Chong, Jurgen Locadia

(Rédigé par Karolos Grohmann ; version française Jérôme Terroy)