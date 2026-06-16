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Football/Coupe du monde-Livramento remplacé par Chalobah dans l'effectif de l'Angleterre
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 16:02

par Lori Ewing

Le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah a été appelé mardi en renfort dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde afin de pallier le forfait de Tino Livramento, blessé au mollet, a annoncé la Fédération anglaise de football.

Le défenseur de Newcastle, âgé de 23 ans, s'est blessé dimanche à l'entraînement. Des examens effectués lundi ont confirmé qu'il ne pourrait pas prendre part au Mondial.

La Fifa autorise les équipes à modifier leur sélection finale de 26 joueurs jusqu'à 24 heures avant leur premier match de groupe en cas de blessure sérieuse. L'Angleterre fera ses débuts mercredi contre la Croatie dans le groupe L.

Trevor Chalobah se rendra au camp de base de l'équipe à Kansas City pendant que le reste de l'effectif se dirigera vers Dallas pour le match de mercredi, a indiqué la Fédération anglaise de football dans un communiqué.

La place de Tino Livramento était déjà incertaine après avoir manqué les cinq dernières semaines de Premier League en raison d'un problème à la cuisse.

Il n'a joué que 17 matches de Premier League cette saison avec Newcastle, victime de deux blessures au genou qui l'ont écarté des terrains pendant deux mois, avant qu'une blessure aux ischio-jambiers en janvier ne l’empêche de jouer pendant 15 matches supplémentaires.

Le poste d'arrière droit est déjà un sujet de préoccupation pour l'Angleterre puisque Reece James est, lui aussi, confronté à des problèmes physiques après une saison marquée par les blessures. Le joueur de 26 ans a manqué neuf rencontres avec Chelsea en fin de saison en raison d'un problème aux ischio-jambiers.

Djed Spence et Ezri Konsa constituent également des options à ce poste.

Trevor Chalobah, quant à lui, n'a plus joué pour l'Angleterre depuis un match amical contre le Sénégal en juin 2025. Il figurait sur le banc pour plusieurs matches de qualification à la Coupe du monde sous les ordres de Thomas Tuchel.

(Reportage de Lori Ewing; version française Vincent Daheron; édité par Benoit Van Overstraeten)

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