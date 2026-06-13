Football/Coupe du monde-Les USA s'imposent facilement contre le Paraguay

(Actualisé avec conférence de presse de Mauricio Pochettino, blessure de Christian Pulisic)

par Ed White

Les Etats-Unis se sont imposés vendredi 4 à 1 face au Paraguay pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde de football, premier match disputé sur le territoire américain.

Mauricio Pochettino, le sélectionneur de l'équipe américaine, a déclaré à la presse que cette victoire était le résultat d'une approche collective plutôt que des efforts individuels des joueurs.

C'est la première fois que les Etats-Unis marquent quatre buts dans un match de Coupe du monde, dont deux par l'attaquant Folarin Balogun, qui devient le premier joueur américain à marquer deux fois dans un match de Coupe du monde depuis le tournoi de 1930.

Malgré les bonnes performances de joueurs comme Balogun, Christian Pulisic et Weston McKennie, Mauricio Pochettino a préféré saluer les efforts collectifs de l'équipe et du staff.

"C’est l'approche collective qui a fait la différence", a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe avait puisé son énergie dans celle des supporters.

"Formidable, ils étaient formidables. Nous pouvons accomplir des choses extraordinaires si les fans sont dans cet état d'esprit", a-t-il poursuivi.

Cette victoire sans trembler met en évidence la puissance offensive de l'équipe américaine, mais l'état de santé de Christian Pulisic a suscité des inquiétudes après sa sortie à la mi-temps en raison d'une blessure au mollet.

Mauricio Pochettino a déclaré que même si l'équipe était satisfaite de la victoire, elle devait se rappeler que ce n'était que le début du tournoi.

"Le fait de pouvoir s'entraîner ensemble pendant des semaines avant la Coupe du monde a permis aux entraîneurs de travailler avec les joueurs au lieu de simplement composer l'équipe, ce qui est généralement le cas lorsqu'ils n'ont que quelques jours avant la plupart des matchs internationaux", a déclaré Mauricio Pochettino.

Une combinaison rapide entre les Américains Weston McKennie et Christian Pulisic a permis de déjouer la défense adverse dès la 7e minute de jeu et s'est soldée par un but du milieu de terrain paraguayen Damian Bobadilla contre son camp.

L'attaquant américain Folarin Balogun a ensuite inscrit un doublé (31e et 45e), creusant encore l'avance des Etats-Unis sur leurs adversaires.

Mauricio a marqué un but pour le Paraguay à la 73e minute. Cela n'est toutefois pas parvenu à enrayer la dynamique américaine: Giovanni Reyna a inscrit le dernier but américaine au coup de sifflet final.

Les Etats-Unis, qui évoluent dans le groupe D, affronteront l'Australie le 19 juin lors d'un match organisé à Seattle, dans l'Oregon.

Le Paraguay se déplacera quant à lui à San Francisco pour disputer son prochain match contre la Turquie.

(Ed White; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)