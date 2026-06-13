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Football/Coupe du monde-Les supporters haïtiens retrouvent le rythme après 52 ans d’attente
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 21:02

par William Schomberg

Samedi, les supporters haïtiens ont fait vibrer le centre-ville de Boston au rythme du carnaval, à la veille du premier match de leur équipe en Coupe du monde depuis 1974, rivalisant avec les cornemuses de la “Tartan Army” écossaise qui s'est installée dans la ville.

Un groupe de rara traditionnel, composé de joueurs de trompettes en bambou et de percussionnistes au rythme puissant, a entamé un air à Copley Square, au cœur de Boston, qui abrite la troisième plus grande communauté haïtienne des États-Unis.

“On va y arriver ce soir, sans vouloir manquer de respect”, a crié Lovely Patrick, bondissant de joie. Elle avait quitté l'île caribéenne à l'âge de 14 ans pour s'installer aux États-Unis, et était accompagnée ce samedi de son fils de 19 ans.

Haïti, classé 83ème au classement mondial de la FIFA, soit plus de 40 places derrière l’Écosse, espère faire mieux que lors de sa seule précédente participation à la Coupe du monde il y a 52 ans, où il avait perdu ses trois matches de groupe en Allemagne.

Avec le Brésil, quintuple champion du monde, et le Maroc, demi-finaliste en 2022, également dans le groupe C, l'Écosse offre la meilleure opportunité de prendre des points pour “les Grenadiers”, qui ont renforcé leur équipe avec deux joueurs d'origine haïtienne ayant évolué en Premier League anglaise.

La compétition offre également aux supporters haïtiens, sur l'île comme dans la diaspora, une occasion de mettre momentanément de côté leurs inquiétudes face aux graves difficultés que traverse le pays, où plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées par la violence et l'instabilité, selon l'Organisation internationale pour les migrations.

Aux États-Unis, la position anti-immigration intransigeante de l’administration du président Donald Trump a suscité de nouvelles inquiétudes. Vendredi, un médecin légiste de Pennsylvanie a déclaré que la mort par hypothermie d’une Haïtienne, survenue après sa libération par les services américains de l’immigration et des douanes en mars, était un homicide.

Ruthzee Louijeune, membre du conseil municipal de Boston et fille d’immigrants haïtiens, a déclaré que le contexte politique pesait sur la capacité de la communauté à célébrer pleinement la Coupe du monde, tandis que l’interdiction de voyager imposée par les États-Unis aux personnes en provenance d’Haïti avait empêché certains supporters d’assister aux matches.

“Est-ce que cela a un peu gâché l'ambiance ? Oui. Mais est-ce que cela va nous arrêter ? Absolument pas”, a déclaré RuthzeeLouijeune. “Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours dans la joie. Nous allons toujours soutenir notre équipe.”

(Rédigé par William Schomberg ; version française Jérôme Terroy )

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