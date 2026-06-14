Football/Coupe du monde-Les médias brésiliens mettent la pression sur Carlo Ancelotti après le nul contre le Maroc

par Fernando Kallas

La campagne brésilienne en Coupe du monde n'avait même pas atteint les 90 minutes que les sirènes d'alerte nationale se sont déjà mises à retentir : ce match nul sans relief contre le Maroc (1-1) dans le New Jersey a laissé les supporters inquiets, les experts furieux et l'entraîneur Carlo Ancelotti sous pression pour redresser la barre.

Une brillante action individuelle de Vinicius Junior a permis aux quintuples champions du monde de sauver un point, mais cela n’a guère suffi à masquer une performance que le public brésilien, très exigeant, a accueillie avec inquiétude, surtout après une première mi-temps largement qualifiée de catastrophique.

Les critiques les plus virulentes ont visé l'arrière droit Roger Ibáñez, le milieu de terrain Lucas Paquetá, l'attaquant Igor Thiago et le milieu défensif Casemiro, même si l'Italien Carlo Ancelotti n'a guère été épargné, sa composition et son plan tactique passés au crible. Paulo Vinicius Coelho, chroniqueur pour le site internet UOL, s’est montré particulièrement cinglant à l’égard de Casemiro, le décrivant comme "aussi lent qu’un vieux camion essayant de gravir une route étroite dans les Pyrénées".

Il a également critiqué Carlo Ancelotti pour avoir titularisé l’attaquant Igor Thiago à la place de Matheus Cunha, qui est entré en jeu en deuxième mi-temps et a contribué à redonner de l'allant à une équipe brésilienne en manque de solutions.

Mauro Beting, dans le journal O Estado de São Paulo, a tenu des propos similaires. "Nous avons eu plus de chance que de bon sens, principalement à cause des choix malheureux de Carlo Ancelotti", a-t-il écrit.

Fabio Franca, animateur de la station de radio BandNews, est allé plus loin, qualifiant la prestation du Brésil en première mi-temps de "pire 45 minutes jouées par le Brésil en Coupe du monde depuis la déroute 7-1 face à l’Allemagne en demi-finale de 2014".

LE BRÉSIL TRAVERSE UNE "PÉRIODE CHAOTIQUE"

Carlos Eduardo Mansur, chroniqueur au journal O Globo, a déclaré que le Brésil semblait désorganisé et mal préparé.

"Le Brésil donnait l’impression d’être une équipe qui n’avait pas beaucoup travaillé et qui avait traversé une période chaotique. Sa défense était médiocre et les joueurs étaient dépassés", a écrit Carlos Eduardo Mansur, ajoutant qu'Igor Thiago "apporte peu en phase de jeu" et remettant en question le manque de mordant de Raphinha.

L'ancien milieu de terrain brésilien Felipe Melo, désormais consultant dans l'émission de fin de soirée Selecao Copa sur SporTV, s'est montré sans concession à l'égard du onze de départ de Carlo Ancelotti.

"Il est l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire, mais il ne peut pas se permettre de laisser passer des erreurs. Il a aligné un mauvais onze de départ. Roger Ibáñez n’aurait pas dû être dans le onze titulaire", a déclaré Felipe Melo.

Il a ajouté que Fabinho, entré à la mi-temps à la place d’un Casemiro en difficulté, "a tout simplement dominé le milieu de terrain".

Le commentateur d’ESPN Ubiratan Leal a comparé les débuts chancelants du Brésil à la défaite de l’Argentine face à l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2022, après laquelle l’entraîneur Lionel Scaloni avait procédé à des changements rapides et avait finalement remporté le tournoi.

"Carlo Ancelotti devra suivre l’exemple de Lionel Scaloni", a déclaré Ubiratan Leal. "En Coupe du monde, il faut agir vite."

Pour le Brésil, en quête d’un sixième titre après 24 ans de frustration, le message venu de chez lui était sans équivoque : ce faux pas d’entrée de jeu est peut-être surmontable, mais seulement si Carlo Ancelotti réagit vite.

Le Brésil affrontera ensuite Haïti, qui s'est incliné face à l'Écosse (0-1) lors de son premier match du groupe C, vendredi, puis les Écossais le 24 juin.

(Reportage Fernando Kallas ; version française Jérôme Terroy)