Football/Coupe du monde-Les États-Unis s'imposent face à la Bosnie-Herzégovine et se qualifient pour les 8es de finale

Les États-Unis se sont qualifiés mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football en s'imposant 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine, entretenant ainsi l’espoir d’un parcours de rêve dans cette compétition mondiale.

Au cours d’un match spectaculaire et rythmé disputé dans la baie de San Francisco, Folarin Balogun a ouvert le score peu avant la mi-temps, puis Malik Tillman a doublé la mise à huit minutes de la fin grâce à un coup franc.

Ce fut une rencontre physique où la chance n’a pas toujours souri aux hôtes : Folarin Balogun et Christian Pulisic ont vu leurs buts refusés, et Folarin Balogun a été expulsé pour une faute grave sur Tarik Muharemovic qui semblait accidentelle.

L'équipe des Etats-Unis a démarré le match en trombe avec une avalanche d’attaques dans la surface bosniaque, portés par les cris retentissants de leurs supporters.

Les États-Unis ont répondu présents, faisant preuve de vitesse et d’intensité, avec Christian Pulisic de retour dans l’équipe et déterminé à s’imposer, Folarin Balogun constituant une menace constante, tandis que Weston McKennie et Malik Tillman se montraient en grande forme.

Les Etats-Unis affronteront la Belgique lundi à Seattle pour les huitièmes de finale.

(Martin Petty)