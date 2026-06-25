Football/Coupe du monde-Le Sénégal aborde son match contre l'Irak comme une finale

par Bhargav Acharya

Le Sénégal abordera son match contre l'Irak vendredi comme une finale, a déclaré jeudi son sélectionneur Pape Bouna Thiaw, alors que les Lions de la Teranga doivent impérativement s’imposer pour espérer se qualifier pour les seizièmes de finale du Mondial.

Présenté avant la compétition comme l'un des outsiders, le Sénégal a manqué son entame avec deux défaites contre la France puis la Norvège, et occupe la dernière place du groupe I sans le moindre point.

"L'équipe a faim. C'est important pour la nation", a indiqué Pape Bouna Thiaw à la veille de la rencontre au Toronto Stadium.

"On joue une sorte de finale demain contre l’Irak, parce que si on veut rester dans la compétition, on doit impérativement s'imposer", a-t-il ajouté.

Même une victoire face à l’Irak pourrait toutefois ne pas suffire aux Sénégalais, qui devront ensuite attendre la fin de la phase de groupes pour savoir s’ils figurent parmi les huit meilleurs troisièmes des 12 groupes.

Le défenseur Ismaïl Jakobs a reconnu que le destin du Sénégal ne lui appartenait plus totalement, tout en assurant que l’équipe allait tout donner.

"Tout le monde veut continuer à jouer ce Mondial, et on va répondre présent demain", a-t-il déclaré. Pape Bouna Thiaw a également appelé les supporters sénégalais à se mobiliser.

"L'équipe a besoin des supporters pour décrocher la qualification", a-t-il dit.

"On était censés être parmi les favoris, mais maintenant nous devons nous réveiller. On n'a plus le droit à l'erreur", a-t-il ajouté.

Le Sénégal devra également composer sans son gardien titulaire Édouard Mendy, blessé lors du match contre la Norvège.

(Reportage Bhargav Acharya à Toronto ; version française Jérôme Terroy, édité par Zhifan Liu)