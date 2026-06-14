Football/Coupe du monde-Le sélectionneur australien a misé sur la jeunesse pour surprendre la Turquie

Le pari sur la jeunesse pris par le sélectionneur australien Tony Popovic s'est avéré payant lors de la victoire surprise (2-0) de son équipe face à la Turquie samedi, pour leur premier match de la Coupe du monde de football.

L'attaquant australien Nestory Irankunda a ouvert le score et le gardien Patrick Beach a permis à son équipe de réaliser une "clean sheet", en encaissant aucun but.

Le sélectionneur des Socceroos a surpris beaucoup de monde en alignant Patrick Beach à la place du capitaine habituel Mat Ryan, laissant également l'expérimenté milieu de terrain Jackson Irvine, âgé de 33 ans, sur le banc.

La confiance accordée par Tony Popovic à Patrick Beach, âgé de 22 ans, a été récompensée par des prestations de grande classe du gardien de Melbourne City, qui a réalisé une série d'arrêts décisifs lors des rares occasions où la Turquie a réussi à percer le mur défensif australien.

Le remplaçant de Jackson Irvine, Paul Okon-Engstler, âgé de 21 ans, a également impressionné, en servant Nestory Irankunda pour donner l'avantage à l'Australie, un avantage que l'équipe a défendu avec détermination avant que Connor Metcalfe ne double la mise à 15 minutes de la fin du match.

Tony Popovic a toutefois rejeté l'idée selon laquelle le choix de Patrick Beach ou de Paul Okon-Engstler constituait une surprise.

"Cela peut surprendre beaucoup de monde, mais pas notre groupe de joueurs ni notre staff, car nous travaillons tous ensemble chaque jour et nous pouvons constater la qualité de ces jeunes joueurs", a-t-il déclaré à la presse.

"C'est une équipe sélectionnée pour bien jouer. On ne sait jamais quel sera le résultat, bien sûr, nous sommes en Coupe du monde, mais pour moi, c'est la performance qui compte, pas le résultat (...) quel que soit le résultat, c'était la bonne décision", a-t-il justifié.

Tony Popovic, qui a prolongé cette semaine son contrat jusqu'à la Coupe d'Asie de 2027, a également déclaré que le meilleur restait à venir pour ses jeunes protégés.

"Ils sont loin d'avoir atteint leur plein potentiel, car c'est un groupe jeune qui n'a aucune expérience de la Coupe du monde et très peu d'expérience en équipe nationale", a-t-il déclaré.

"La plupart de ces garçons devraient atteindre leur plein potentiel dans quatre ou huit ans", a-t-il ajouté.

Tony Popovic s'est ensuite recentré sur le prochain match de son équipe contre l'un des pays organisateurs de la compétition, les Etats-Unis. En cas de victoire, l'Australie pourrait s'assurer la première place du groupe D.

Prié de dire si la victoire des Socceroos contre la Turquie susciterait davantage de respect de la part des adversaires de l'Australie, Tony Popovic a dit "ne pas se préoccuper" du sujet.

"Peut-être que la perception change légèrement parce que nous avons battu la Turquie, une grande nation (...) mais nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous devons nous concentrer sur le match contre les Etats-Unis", a-t-il dit.

(Reportage Sam Tobin à Seattle; version française Claude Chendjou)