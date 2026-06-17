Football/Coupe du monde-Le Portugal tenu en échec par la RD Congo pour son entrée en lice

(Actualisé avec détails, déclarations)

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a été accroché mercredi par la République démocratique du Congo (1-1) pour son entrée en lice à la Coupe du monde.

Joao Neves a ouvert le score à la sixième minute en reprenant de la tête un centre de Pedro Neto, sur le seul tir cadré du match des Portugais.

"On n'a pas créé suffisamment d'occasions et nous avons sans doute perdu cette volonté de marquer le deuxième but", a estimé le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez.

"Mais je pense que c'est davantage une question de mentalité, de libérer les joueurs du poids qui pèse sur leurs épaules, ou de vouloir remporter la Coupe du monde, car la première étape consiste à battre la RD Congo." La RD Congo, qui participe à sa première Coupe du monde depuis 1974, est entrée progressivement dans le match et a égalisé dans le temps additionnel de la première période, lorsque Yoane Wissa, laissé seul sur un corner, a marqué de la tête le premier but de son pays dans un Mondial.

Cédric Bakambu a même touché le poteau pour la RDC en seconde période.

"C'est un pas en avant pour nous d'avoir marqué ce premier but et d'avoir décroché ce premier point pour notre pays lors de cette Coupe du monde", a déclaré Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC. "Nous avons tout donné face à l'équipe du Portugal. On est content."

De son côté, Cristiano Ronaldo, qui est devenu le plus vieux joueur à débuter un match de Coupe du monde, a manqué deux fois le cadre à bout portant. Il participe à son sixième Mondial, un record qu’il partage désormais avec l’Argentin Lionel Messi.

(Reportage de Nick Said; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)