Football/Coupe du monde-Le Mexique bat la Corée du Sud, se qualifie pour les seizièmes de finale

Le Mexique s'est imposé jeudi face à la Corée du Sud (1-0), s'assurant une place pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Le Mexique a ouvert le score cinq minutes après le début de la deuxième période après une erreur coûteuse du gardien sud-coréen, Kim Seung-gyu, qui n'a pas réussi à capter un centre après une collision avec un coéquipier, ce qui a permis à Luis Romo de reprendre de volée dans un but vide.

Kim Seung-gyu s'est ensuite racheté en effectuant un arrêt décisif face à Raul Jimenez, tandis que Raul Rangel, dans les buts mexicains, a brillamment repoussé une tentative tardive de Yang Hyun-jun.

Ce résultat permet au Mexique de totaliser six points et de terminer premier du groupe A. Les Mexicains affronteront la République tchèque mercredi au stade Azteca, tandis que la Corée du Sud, trois points, jouera contre l'Afrique du Sud à Monterrey.

(Angelica Medina à Mexico)