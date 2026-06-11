Football/Coupe du monde-Le capitaine sud-coréen dément les rumeurs de départ en retraite

par Natalia Siniawski

Le capitaine sud-coréen Son Heung-min a démenti mercredi les rumeurs selon lesquelles cette Coupe du monde serait sa dernière, alors que le joueur de 33 ans cherche à sortir d'une récente période de disette offensive à l'approche du premier match de son équipe contre la République tchèque.

Après avoir porté l'équipe nationale pendant des années, Son Heung-min reste un titulaire indiscutable pour le sélectionneur Hong Myung-bo lors du premier match de la Corée dans le groupe A contre la République tchèque jeudi.

"Je n'ai jamais dit que ce serait ma dernière Coupe du monde. Ce sera mon choix", a déclaré Son Heung-min lors d'une conférence de presse.

Cependant, depuis qu'il a quitté Tottenham Hotspur pour le Los Angeles FC en 2025, l'efficacité de l'attaquant devant le but a montré des signes de déclin.

Le sélectionneur Hong Myung-bo en est à son deuxième mandat à la tête de l'équipe, après avoir supervisé une élimination dès la phase de groupes au Brésil en 2014.

"C'est ma deuxième Coupe du monde en tant qu'entraîneur principal. Je suis très honoré. En 2014, nous avons connu l'échec, mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons accumulé beaucoup d'expérience. Nous sommes bien préparés", a déclaré l'entraîneur.

Le joueur et l'entraîneur ont tous deux admis que l'adaptation à l'altitude avait été difficile.

"Je pense que tous nos joueurs ont le sentiment de s’être acclimatés à l’altitude et d’être prêts", a déclaré Hong Myung-bo.

Les Coréens savent qu’ils doivent obtenir un résultat lors de leur premier match contre une équipe tchèque expérimentée s’ils veulent se qualifier. Le Mexique, co-organisateur, s'annonce comme un adversaire encore plus coriace sur son propre terrain lors de leur deuxième rencontre.

"Le Mexique est une puissance traditionnelle du football ; c’est l’équipe locale et elle bénéficie de l’avantage du terrain (...) Mais nous devons nous concentrer sur le premier match, puis passer au deuxième", a ajouté Hong.

"Nous avons trois matchs à disputer et chacun d’entre eux sera crucial ; nous jouerons pour notre survie", a déclaré Son Heung-min.

Ils termineront leur parcours dans le groupe contre l'Afrique du Sud.

(Natalia Siniawski, version française Augustin Turpin)