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Football/Coupe du monde-Le Canada domine le Qatar 6-0
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 02:22

Le Canada a remporté une victoire écrasante jeudi contre le Qatar (6-0) pour son deuxième match de la Coupe du monde de football, prenant ainsi la tête du groupe B.

Cyle Larin a profité d'un rebond pour ouvrir le score, avant que Jonathan David ne marque d'une volée avant de doubler la mise.

La victoire a toutefois été obtenue dans la douleur, alors que le milieu de terrain Ismaël Koné a été évacué après un tacle d'Assim Madibo en début de deuxième période, qui a valu un carton rouge au joueur qatari.

Le Qatar, réduit à 10 à la 34e minute après l'expulsion de Homam Ahmed pour une faute sur Tajon Buchanan, a donc terminé le match à 9.

Nathan Saliba a scellé le sort du match en transformant un coup franc peu après son entrée en jeu en remplacement d'Ismaël Koné.

Un but contre son camp de Mohamed Manai a porté le score à 5-0. Jonathan David a encore marqué dans le temps additionnel d'une frappe du pied gauche, s'offrant un triplé.

Après deux matches, le Canada détient quatre points, comme la Suisse. L'équipe a toutefois pris la tête du groupe B en raison du nombre de buts.

Le Canada et la Suisse s'affronteront le 24 juin à Vancouver tandis que le Qatar sera opposé à la Bosnie-Herzégovine à Seattle, des matches qui concluront la phase de groupe.

(Frank Pingue à Toronto; version française Camille Raynaud)

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