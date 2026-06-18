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Football/Coupe du monde-Le Canada cherchera à imposer son rythme lors de son match contre le Qatar
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 05:46

Le Canada cherchera à tirer les leçons de son premier match de Coupe du monde et à cherchera à imposer son rythme sur le terrain dès le début de la rencontre qui l'opposera jeudi au Qatar.

Toutes les équipes du groupe B - le Canada, le Qatar, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine - ont obtenu un point à l'issue de leurs premiers matches du tournoi, qui se sont chacun soldés par un nul (1-1).

La rencontre entre le Canada, qui a affronté la Bosnie-Herzégovine lors de son match d'ouverture, et le Qatar se déroulera à Vancouver, au Canada. La Suisse sera de son côté opposée à la Bosnie-Herzégovine plus tôt dans la journée.

"Nous savons que, compte tenu des résultats dans notre groupe, chaque instant et chaque point compte, et nous nous concentrons là-dessus", a déclaré l'entraîneur du Canada, Jesse Marsch, lors d'une conférence de presse organisée à la veille du match.

"Je pense que nous avons eu le sentiment, notamment en première mi-temps contre la Bosnie, que le match ressemblait davantage à ce qu'ils souhaitaient qu'à ce que nous voulions. Nous devons donc nous assurer, dès le début, de donner le ton et de jouer un match qui nous soit favorable dès le départ."

(Philip O'Connor)

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