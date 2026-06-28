Football/Coupe du monde-La Suède pense n'avoir rien à perdre contre la France

par Philip O'Connor

La Suède partira clairement en position d'outsider au moment d'affronter la France mardi en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football mais l'entraîneur adjoint Sebastian Larsson estime son équipe capable de créer la surprise malgré ses résultats en dents de scie ces dernières années.

Les Suédois ont terminé derniers de leur groupe de qualification et ont dû passer par des barrages pour obtenir leur billet pour le Mondial. Au premier tour, ils ont débuté par une large victoire 5-1 contre la Tunisie avant de s'incliner sur le même score face aux Pays-Bas et de se faufiler en seizièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes de groupe avec un nul 1-1 contre le Japon.

Ils vont désormais affronter une équipe de France regorgeant de talents offensifs, qui a écrasé la Norvège 4-1 lors de son dernier match de groupe et figure parmi les favoris pour le titre mondial.

"Je ne pense pas avoir besoin d'en dire beaucoup sur la France. Ils ont quelques gars assez talentueux", a déclaré Sebastian Larsson. "Nous aurons des défis à relever mais nous les abordons avec un état d'esprit fantastique."

Sebastian Larsson, qui avait inscrit le deuxième but lors de la victoire 2-0 contre la France à l'Euro 2012, compte 133 sélections avec la Suède et fait partie des rares rescapés de l'ère du sélectionneur danois Jon Dahl Tomasson, limogé en octobre dernier après n'avoir récolté qu'un seul point lors des quatre premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde.

Il a conservé sa place au sein de l'encadrement du nouveau sélectionneur Graham Potter, qui a permis aux Suédois de se qualifier pour la Coupe du monde en battant l'Ukraine et la Pologne en barrages et doit désormais trouver un plan pour espérer créer l'exploit face aux Français.

"Si on regarde en arrière, nous avons déjà réussi à éliminer des équipes plus fortes, même s'il s'agit de la France cette fois. Cela me donne une certaine confiance, en tout cas en moi-même et, je l'espère, chez les joueurs aussi", a déclaré Sebastian Larsson.

"J'espère qu'ils n'ont pas hâte de nous affronter. Mais si c'est le cas, c'est comme ça. Je pense qu'ils nous respectent (...) nous avons encore des joueurs capables de faire de très belles choses. Pour nous, il s'agira de tout faire bien, car ce sera indispensable."

(Philip O'Connor, version française Bertrand Boucey)