Football/Coupe du monde-La Suède écrase la Tunisie 5-1 pour son premier match de la Coupe du monde

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Le Suédois Yasin Ayari a inscrit deux buts sensationnels, tandis qu'Alexander Isak et Viktor Gyökeres ont également trouvé le chemin des filets, permettant à leur équipe de s'imposer facilement (5-1) face à la Tunisie dans le Groupe F de la Coupe du monde dimanche.

Après s'être qualifiée de justesse pour la phase finale à l'issue d'une campagne de qualification désastreuse, la Suède a réagi en marquant cinq buts lors d'un match de Coupe du monde pour la première fois depuis 1938, l'année durant laquelle l'équipe avait battu Cuba (8-0).

Yasin Ayari – fils d’un père tunisien et d’une mère marocaine – a donné l’avantage à la Suède dès la septième minute après que le gardien Abdelmouhib Chamakh eut raté son dégagement sous la pression d’Alexander Isak, et la suite a donné le ton de la rencontre.

Le ballon est revenu sur Viktor Gyökeres, dont le tir a été bloqué, mais Yasin Ayari a récupéré le ballon et a décoché une frappe fulgurante qui a fait exploser de joie les supporters vêtus de jaune dans les tribunes, même si les célébrations du joueur lui-même ont été plus discrètes.

Prête à défendre et à frapper la Suède en contre-attaque, la Tunisie a ensuite été prise à son propre piège en se découvrant à la demi-heure de jeu en cherchant l’égalisation, avant de se faire surprendre en contre-attaque.

Les Suédois ont récupéré le ballon dans leur surface et l'ont passé à Viktor Gyökeres, qui l'a contrôlé de la poitrine avant de lancer immédiatement Alexander Isak sur l’aile gauche. L'attaquant a fixé le défenseur Montassar Talbi avant de couper vers l'intérieur et de glisser le ballon devant Abdelmouhib Chamakh, qui aurait dû faire mieux.

Les Tunisiens ont peu montré en première mi-temps, mais ont tout de même réussi à réduire le score avant la pause, le défenseur Omar Rekik marquant d’une magnifique tête décroisée, premier tir cadré de son équipe.

Après plusieurs erreurs de coordination entre Alexander Isak et Viktor Gyökeres, les deux joueurs ont retrouvé leur entente à l'heure de jeu, lorsqu'Alexander Isak a subtilisé le ballon à Ellyes Skhiri et a servi son partenaire en attaque, qui a porté le score à (3-1) d'une frappe simple.

Le remplaçant Mattias Svanberg a ensuite marqué dès son entrée en jeu à la 84ème minute. Bien que le but ait d'abord été refusé pour hors-jeu, il a été validé après consultation du VAR.

Ayari a ensuite conclu la démonstration dans le temps additionnel avec une nouvelle frappe exceptionnelle depuis l'extérieur de la surface, que Abdelmouhib Chamakh n'a pu arrêter, avant de célébrer cette fois avec enthousiasme.

Ce résultat permet à la Suède de prendre la tête du Groupe F avec trois points devant le Japon et les Pays-Bas, qui ont fait un match nul (2-2) plus tôt dans la journée.

(Reportage de Hatem Maher; version française Meriam Telhig)