Football/Coupe du monde-La Suède domine la Tunisie grâce à son attaque

par Hatem Maher

La défense tunisienne s'était montrée impénétrable tout au long des qualifications mais elle a subi un sérieux rappel à la réalité lors de son premier match de Coupe du monde dimanche, face au duo d'attaquants suédois impitoyable formé par Alexander Isak et Viktor Gyökeres, qui s'est avéré impossible à contenir.

Les Scandinaves se sont imposés (5-1), mettant à nu la fragilité d'une défense qui n'avait concédé aucun but lors des qualifications.

Les signaux d'alerte avaient pourtant déjà clignoté, avec une défaite (5-0) en match amical contre la Belgique quelques jours avant le tournoi.

La Suède a enfoncé le clou à Monterrey, Mexique, avec Alexander Isak et Viktor Gyökeres tourmentant la défense tunisienne grâce à des déplacements intelligents et des appels dans les espaces, désorganisant complètement leurs adversaires.

Yasin Ayari a apporté de la créativité au milieu de terrain et a ouvert le score après sept minutes d’un tir fulgurant, avant d’en ajouter un autre en fin de match pour sceller la déroute.

Yasin Ayari, dont le père est tunisien, a choisi de ne pas célébrer son premier but, levant simplement les mains en guise de reconnaissance au lieu de rejoindre les scènes de liesse autour de lui.

La Tunisie a tenté de construire ses attaques par l’intermédiaire d’Hannibal Mejbri, mais a été étouffée par un milieu de terrain suédois plus dense dans l'axe, privant Hannibal Mejbri des espaces où il excelle habituellement.

Il a tout de même réussi à délivrer la passe décisive pour le but d'Omar Rekik en première mi-temps, mais a par ailleurs eu du mal à s'imposer dans cette rencontre.

L’attaquant Elias Saad a, à plusieurs reprises, trop gardé le ballon, ralentissant des actions qui auraient pu devenir dangereuses.

Lorsque la Tunisie s'est projetée vers l'avant pour tenter de revenir dans le match après la pause, la Suède l'a punie sans pitié.

Viktor Gyökeres et Alexander Isak ont mené des contre-attaques rapides dans les espaces laissés vacants, et les buts se sont ensuite enchaînés. Au moment où Yasin Ayari a inscrit un autre but sur une frappe lointaine dans le temps additionnel, la Suède avait déjà démontré ses qualités offensives, tandis que la Tunisie se retrouvait à la recherche de solutions après avoir encaissé 10 buts lors de ses deux derniers matches.

(Reportage de Hatem Maher; version française Meriam Telhig)