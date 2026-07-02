Football/Coupe du monde-La "remontada" de la Belgique pourrait être un déclic - Garcia

par Sam Tobin

Le fait d'avoir battu le Sénégal 3-2 mercredi en seizièmes de finale de la Coupe du monde de football après avoir été menée 2-0 jusqu'à sept minutes de la fin du temps réglementaire pourrait être le déclic permettant à la Belgique de faire de grandes choses, a déclaré Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables rouges.

"Le football, c’est une question d'émotions et (...) nous en avons eues beaucoup. Quand on est mené 2-0 à la 83e minute, ce n’est jamais facile de revenir au score et de remporter le match", a-t-il dit à des journalistes après le match.

"C'est un scénario qui peut rendre le groupe encore plus fort et plus soudé, et lui faire prendre conscience que tant que le match n'est pas terminé, jusqu’au coup de sifflet final, beaucoup de choses peuvent se passer, comme nous venons de le démontrer", a ajouté Rudi Garcia.

"Je suis arrivé il y a 18 mois parce que je crois en la qualité de cette équipe. Ce n’est pas la meilleure de tous les temps, mais nous avons écrit une page d'Histoire", a-t-il encore dit.

Ce n'est pas la première fois que la Belgique remporte un match à élimination directe de Coupe du monde 3-2 après avoir été menée 2-0. Les Diables rouges avaient également réalisé cet exploit en huitièmes de finale contre le Japon lors de la Coupe du monde 2018, où ils avaient terminé à la troisième place.

(Sam Tobin, version française Benoit Van Overstraeten)