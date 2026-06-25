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Football/Coupe du monde-La RD Congo veut vite rebondir après sa défaite contre la Colombie
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 19:54

par Nick Said

De retour en Coupe du monde pour la première fois depuis 52 ans, la République démocratique du Congo a pour objectif d'atteindre la phase à élimination directe et devra, pour cela, battre l'Ouzbékistan samedi à Atlanta.

Les Congolais avaient entamé leur compétition par un nul encourageant face au Portugal (1-1), avant de s'incliner contre la Colombie mardi (1-0), un revers qui les oblige désormais à réagir face à une équipe ouzbèke encore en course pour la qualification.

Après cette défaite, la RDC veut vite rebondir.

"On est bien physiquement et on attend le prochain match avec impatience. On veut rejouer le plus vite possible", a déclaré l'attaquant Simon Banza à Reuters, jeudi, depuis le camp de base de la RDC à Houston.

L'attaquant congolais s'attend à une rencontre disputée face à une sélection ouzbèke dirigée par Fabio Cannavaro, champion du monde 2006 avec l'Italie.

"C'est une très bonne équipe, je connais certains de leurs joueurs. Ils ne lâchent jamais rien. Mais nous non plus. Ce devrait être un très bon match", a-t-il ajouté.

Malgré une préparation perturbée par les restrictions d'entrée sur le sol américain liées à l'épidémie d'Ebola dans le pays, la RDC n'a rien perdu de son ambition.

"Depuis notre arrivée à la Coupe du monde, notre objectif est d'aller le plus loin possible", a poursuivi Simon Banza.

Le sélectionneur Sébastien Desabre a, quant à lui, appelé son équipe à rapidement tourner la page après le revers face à la Colombie.

"Il faut accepter cette défaite, garder la tête haute et repartir vite au combat", a-t-il dit. "L'Ouzbékistan sera un adversaire difficile, c'est une équipe bien organisée défensivement, mais on va tout donner."

(Reportage Nick Said ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron)

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