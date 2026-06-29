Football/Coupe du monde-La France, portée par sa puissance offensive, s'attaque à la Suède

par Julien Pretot

L'équipe de France a passé sans encombre la phase de poules de la Coupe du monde grâce à sa brillante ligne d'attaque, dont le flanc gauche constitue toutefois un point à perfectionner pour le sélectionneur Didier Deschamps en vue du 16e de finale contre la Suède (mardi 21h00 GMT).

Les Bleus ont terminé en tête du groupe I en réalisant un parcours sans faute, avec trois victoires ponctuées de 10 buts au total contre le Sénégal, l’Irak et la Norvège, dans le sillage de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, qui forment sans doute le trio offensif le plus redoutable du tournoi.

En revanche, le flanc gauche de l'équipe de France semble moins bien rodé. Théo Hernández n'a pas totalement convaincu au poste d'arrière gauche. Lucas Digne devrait faire son retour dans le onze de départ face à la Suède, apportant davantage de sécurité défensive et un jeu plus régulier dans son couloir.

Plus haut sur le terrain, Bradley Barcola devrait remplacer Désiré Doué sur le côté gauche de l'attaque française, alors que Deschamps recherche davantage de courses directes, de vitesse en transition et d'espaces pour élargir le jeu à l'opposé de l'axe Olise-Mbappé-Dembélé.

Ce changement ne modifierait pas l’équilibre général des Bleus, mais pourrait leur offrir un côté gauche plus cohérent face à une équipe suédoise susceptible de défendre en profondeur, d’attaquer sur coups de pied arrêtés et de chercher à exploiter les espaces derrière la défense française, qui s’est parfois fait surprendre.

Le retour de William Saliba en défense centrale apportera, au moins, un peu de stabilité.

Cependant, tout adversaire de la France est confronté au même casse-tête : quel que soit le nombre de buts qu’il marque, les Bleus semblent toujours capables d’en marquer un de plus.

Mbappé a de nouveau été la figure centrale de l'équipe de France, tandis que le triplé de Dembélé contre la Norvège et la créativité d’Olise ont souligné la richesse des options offensives dont dispose Deschamps.

LES BLEUS "MARQUERONT PLUS DE BUTS QUE LES AUTRES"

Barcola, Doué, Rayan Cherki, Jean-Philippe Mateta ou Marcus Thuram confèrent au banc français une puissance offensive qu’aucune autre équipe ne peut égaler.

La Suède se présente comme un adversaire coriace plutôt que spectaculaire. Elle a terminé deuxième du groupe F derrière les Pays-Bas, s’imposant d’abord 5-1 face à la Tunisie avant d’être écrasée 5-1 par les Néerlandais et de faire match nul 1-1 contre le Japon.

Elle dispose toutefois d’une présence physique et d’une organisation suffisantes pour rendre la soirée difficile si la France venait à perdre patience.

Les seizièmes de finale constituent un défi différent de la phase de poules, durant laquelle la France a su dominer ses adversaires malgré quelques défaillances défensives ponctuelles.

Mais, si l’on fait abstraction de la finale de 2022 contre l’Argentine, la France n’a pas perdu de match à élimination directe en Coupe du monde depuis 2014.

La Suède peut-elle créer la surprise ?

"Je n’y crois pas. La Suède compte dans ses rangs Alexander Isak, Viktor Gyokeres et Anthony Elanga. Ce n’est pas une mauvaise équipe, mais elle est loin d’avoir la puissance de frappe de la France", a déclaré l’ancienne gloire anglaise Gary Lineker dans un entretien à L’Équipe.

"Bien sûr, avec quatre véritables attaquants, les Bleus pourraient être vulnérables en contre-attaque, comme on l’a vu vendredi face à la réserve norvégienne, mais ils marqueront plus de buts que les autres équipes", a-t-il ajouté.

Une victoire qualifierait la France pour les huitièmes de finale, où elle affronterait l'Allemagne ou le Paraguay.

(Reportage de Julien Pretot)