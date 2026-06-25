 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-La Croatie et le Ghana jouent leur qualification dans un match décisif
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 19:19

par Trevor Stynes

La Croatie et le Ghana abordent leur dernier match du groupe L, samedi, avec leur destin en mains puisqu'un nul pourrait envoyer les deux équipes en seizièmes de finale, dans une rencontre qui ne devrait pas donner lieu à un festival offensif.

Le Ghana occupe la deuxième place du groupe avec quatre points, à égalité avec l'Angleterre, en tête. Troisième avec un point de retard, la Croatie est déjà assurée de terminer devant le Panama, toujours sans le moindre point.

Les Croates savent toutefois que trois points pourraient ne pas suffire pour décrocher l'un des huit tickets pour les seizièmes de finale décernés aux meilleurs troisièmes.

Les deux équipes se sont imposées sur le même score face au Panama (1-0), mais alors que la Croatie avait lancé son Mondial par une défaite contre l'Angleterre (4-2), le Ghana a pris une option sur la qualification en accrochant les "Three Lions" (0-0).

Finaliste en 2018 et troisième en 2022, la Croatie arrive cette fois avec davantage de doutes en raison du vieillissement de son effectif.

Le sélectionneur Zlatko Dalić s'est alarmé après la défaite contre les Anglais, évoquant la pire prestation défensive de son équipe sur coups de pied arrêtés depuis le début de son mandat en 2017. La courte victoire contre le Panama n'a pas été de nature à l'impressionner.

En face, le Ghana affiche davantage de solidité défensive, à l'image de sa prestation contre l'Angleterre. Les "Black Stars" semblent avoir retrouvé de la stabilité après une approche de la compétition marquée par quatre défaites de rang qui avaient mené au départ d'Otto Addo.

Son successeur Carlos Queiroz n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer la compétition, mais l'expérimenté technicien a rapidement redonné une assise défensive à son équipe.

Tout indique donc un match serré entre les deux sélections. Le Ghana n'a cadré aucun tir en première période lors de ses deux premières rencontres, et Carlos Queiroz ne devrait pas prendre beaucoup de risques, un point suffisant pour assurer au moins la deuxième place.

Bousculée dans le jeu par le Panama malgré sa victoire, la Croatie a tout de même mis fin à une série de sept matches avec au moins un but encaissé.

Elle abordera cette dernière journée avec un avantage non négligeable : la plupart des groupes auront déjà terminé, ce qui lui donnera une idée plus précise du résultat nécessaire pour se qualifier.

(Reportage Trevor Stynes à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron )

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avec le roi de Bahrein au palais Al-Sakhir, le 25 juin 2026. ( POOL / Eric Lee )
    Les Etats-Unis ne veulent pas d'un accord avec l'Iran "à n'importe quel prix"
    information fournie par AFP 25.06.2026 19:46 

    En tournée dans les pays du Golfe, le secrétaire d'Etat américain a dit jeudi que l'accord avec l'Iran ne devait pas se faire à "n'importe quel prix", craignant notamment un "chaos total" si Téhéran rendait payant le passage dans le détroit d'Ormuz. Marco Rubio ... Lire la suite

  • le logo de la banque JP Morgan sur son siège (Crédit: / Adobe Stock)
    FICHE D'INFORMATION-Le remaniement de la direction de JPMorgan met en lumière le plan de succession de Dimon
    information fournie par Reuters 25.06.2026 19:23 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur Rohrbaugh et Petno) par Utkarsh Shetti JPMorgan Chase Lire la suite

  • Le Stade rennais fait un gros coup
    Le Stade rennais fait un gros coup
    information fournie par So Foot 25.06.2026 18:44 

    Le mercato est déjà lancé à Rennes. Esteban Lepaul va prolonger au Stade rennais. Le club breton a officialisé dans l’après-midi la prolongation de son buteur jusqu’en 2030. Pour l’instant, les modalités financières autour du contrat du joueur restent inconnues. ... Lire la suite

  • L’Andalou Fabián Ruiz tacle la télévision espagnole
    L’Andalou Fabián Ruiz tacle la télévision espagnole
    information fournie par So Foot 25.06.2026 18:25 

    Faut pas lui chercher des noises, à Fabián. Interviewé par la chaîne DAZN pendant le Mondial, Fabián Ruiz a profité du moment pour mettre un petit coup derrière la nuque à la chaîne de télévision TVE. « Pour finir, si quelqu’un ne m’a pas compris durant l’interview, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank