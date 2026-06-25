Football/Coupe du monde-La Croatie et le Ghana jouent leur qualification dans un match décisif

par Trevor Stynes

La Croatie et le Ghana abordent leur dernier match du groupe L, samedi, avec leur destin en mains puisqu'un nul pourrait envoyer les deux équipes en seizièmes de finale, dans une rencontre qui ne devrait pas donner lieu à un festival offensif.

Le Ghana occupe la deuxième place du groupe avec quatre points, à égalité avec l'Angleterre, en tête. Troisième avec un point de retard, la Croatie est déjà assurée de terminer devant le Panama, toujours sans le moindre point.

Les Croates savent toutefois que trois points pourraient ne pas suffire pour décrocher l'un des huit tickets pour les seizièmes de finale décernés aux meilleurs troisièmes.

Les deux équipes se sont imposées sur le même score face au Panama (1-0), mais alors que la Croatie avait lancé son Mondial par une défaite contre l'Angleterre (4-2), le Ghana a pris une option sur la qualification en accrochant les "Three Lions" (0-0).

Finaliste en 2018 et troisième en 2022, la Croatie arrive cette fois avec davantage de doutes en raison du vieillissement de son effectif.

Le sélectionneur Zlatko Dalić s'est alarmé après la défaite contre les Anglais, évoquant la pire prestation défensive de son équipe sur coups de pied arrêtés depuis le début de son mandat en 2017. La courte victoire contre le Panama n'a pas été de nature à l'impressionner.

En face, le Ghana affiche davantage de solidité défensive, à l'image de sa prestation contre l'Angleterre. Les "Black Stars" semblent avoir retrouvé de la stabilité après une approche de la compétition marquée par quatre défaites de rang qui avaient mené au départ d'Otto Addo.

Son successeur Carlos Queiroz n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer la compétition, mais l'expérimenté technicien a rapidement redonné une assise défensive à son équipe.

Tout indique donc un match serré entre les deux sélections. Le Ghana n'a cadré aucun tir en première période lors de ses deux premières rencontres, et Carlos Queiroz ne devrait pas prendre beaucoup de risques, un point suffisant pour assurer au moins la deuxième place.

Bousculée dans le jeu par le Panama malgré sa victoire, la Croatie a tout de même mis fin à une série de sept matches avec au moins un but encaissé.

Elle abordera cette dernière journée avec un avantage non négligeable : la plupart des groupes auront déjà terminé, ce qui lui donnera une idée plus précise du résultat nécessaire pour se qualifier.

(Reportage Trevor Stynes à Atlanta ; version française Jérôme Terroy, édité par Vincent Daheron )