Football/Coupe du monde-La Côte d'Ivoire bat Curaçao et se qualifie pour les 16es de finale

Nicolas Pépé a inscrit un doublé jeudi contre Curaçao (2-0) pour offrir à la Côte d'Ivoire la première qualification de son histoire pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde.

L'attaquant a ouvert le score à la septième minute puis doublé la mise à la 64e minute, permettant ainsi aux Ivoiriens de terminer à la deuxième place du groupe et d'éliminer Curaçao, dernier du groupe avec un point.

Avec six points, la Côte d'Ivoire termine derrière l'Allemagne. C'est la première fois qu'elle passe le premier tour du Mondial à l'occasion de sa quatrième participation.

Les Éléphants joueront leur seizième de finale à Dallas, mardi, contre le deuxième du groupe I : la France ou la Norvège.

(Rédaction de Mark Gleeson à Atlanta ; version française Vincent Daheron)