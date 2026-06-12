 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-La Corée du Sud s'impose face aux Tchèques
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 09:37

C'est une histoire digne de "La Belle et la Bête" qui a enflammé l'Estadio Guadalajara jeudi, le football élégant et raffiné de la Corée du Sud l'ayant emporté sur le jeu direct et brut de la République tchèque lors d'un match de Coupe du monde riche en adrénaline.

La Corée du Sud a largement mérité sa victoire 2-1, faisant preuve d'une combativité caractéristique en renversant la situation pour rejoindre le Mexique en tête du Groupe A, lors d’une seconde mi-temps étincelante dominée par l’équipe asiatique.

Les Coréens avaient un plan de jeu et s’y sont tenus, mettant la pression sur les Tchèques tout au long de la rencontre grâce à un jeu fluide et sophistiqué et à des passes précises qui ont mis leurs adversaires sur la défensive.

Son Heung-min s'est créé la plupart des occasions, mais n'a pourtant marqué aucun but.

La Corée du Sud a démontré son pedigree en Coupe du monde, présente lors de 11 tournois consécutifs et invaincue lors des qualifications avec pas moins de 40 buts marqués, envoyant jeudi un message fort sur ses capacités.

Son Heung-min a parfaitement combiné avec Lee Kang-in et Lee Jae-sung pour créer une multitude d’occasions en première mi-temps, le trio enchaînant des percées fulgurantes par le centre et une succession de combinaisons dangereuses qu’ils n’ont tout simplement pas su conclure.

FORCE BRUTE ET LANCERS GIGANTESQUES

Mais dans un match aux contrastes marqués, ce sont les Tchèques, avec leur jeu direct et physique, qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Ladislav Krejci juste avant l’heure de jeu, grâce à un coup de tête parfaitement synchronisé sur un lancer de 35 mètres de Vladimir Coufal.

La Corée du Sud a été portée par le soutien clair et marqué du public majoritairement mexicain à Guadalajara.

L'équipe asiatique a gardé la tête froide et a égalisé huit minutes plus tard, lorsque Hwang In-beom a récupéré une passe en profondeur précise de Lee Kang-in et s’est brillamment retourné pour tromper deux défenseurs, avant de lobber habilement le ballon par-dessus le gardien Matej Kovar qui s’était avancé.

La Corée du Sud a saisi l’élan et s’est battue avec acharnement pour la victoire, prenant l’avantage à la 80e minute lorsque Hwang s’est transformé en passeur d’un centre précis à ras de terre que le remplaçant Oh Hyeon-gyu a converti en but.

Solides et dangereux sur presque tous les coups de pied arrêtés, les Tchèques se sont tenus à ce qu’ils savaient faire de mieux en poussant pour égaliser dans une fin de match dramatique, Adam Hlozek étant passé près de marquer tandis qu'un but de la tête de Tomas Soucek sur un coup franc a été refusé pour hors-jeu.

Le sélectionneur sud-coréen Hong Myung-bo a félicité ses joueurs pour leur combativité et pour avoir suivi à la lettre ses consignes.

"Avant le match, j’ai transmis deux messages aux joueurs", a-t-il déclaré. "Ne pas abandonner jusqu’à la fin, et faire front commun pour jouer ensemble."

(Martin Petty à Santa Clara, Californie, avec la contribution de Natalia Siniawski ; version française Augustin Turpin)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La compo de la Suède a fuité
    La compo de la Suède a fuité
    information fournie par So Foot 12.06.2026 10:40 

    Pourquoi avoir besoin d’un spygate quand les journalistes suédois existent ? Le journal Sportbladet a emporté dans ses bagages des appareils photo de qualité. Le média suédois a capturé le cliché d’une composition d’équipe griffonnée sur un bout de papier dans ... Lire la suite

  • Les proches des membres d'équipage de l'avion de la compagnie Air India, victime d'un accident lors du vol 171, rendent hommage lors d'une cérémonie commémorative organisée à l'occasion du premier anniversaire de la catastrophe, à Mumbai, le 12 juin 2026. ( AFP / Indranil Mukherjee )
    Inde: un an après la catastrophe d'Air India, les familles cherchent à faire leur deuil et à comprendre
    information fournie par AFP 12.06.2026 10:28 

    Des photos, des bougies et une immense tristesse: les familles des victimes de l'accident du Boeing 787 de la compagnie Air India se sont rassemblées vendredi à Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, un an jour pour jour après la catastrophe qui a fait 260 morts. Tout ... Lire la suite

  • Des trottinettes électriques de l'opérateur Dott à Bruxelles le 8 février 2021 ( BELGA / ERIC LALMAND )
    Les trottinettes en libre-service interdites à Bruxelles en 2027
    information fournie par AFP 12.06.2026 10:20 

    Les trottinettes électriques en libre-service seront interdites à Bruxelles en 2027, a annoncé la région bruxelloise, notamment pour des raisons de sécurité. "Trop d'accidents, trop de nuisances, trop d'abus, Bruxelles tourne la page des trottinettes en libre-service", ... Lire la suite

  • Nayef Aguerd prend la parole après son forfait pour le Mondial
    Nayef Aguerd prend la parole après son forfait pour le Mondial
    information fournie par So Foot 12.06.2026 09:58 

    Coup de massue confirmé pour Nayef Aguerd. Éloigné des terrains depuis mars en raison d’une blessure à l’aine qui traîne, le défenseur de l’OM ne participera pas à sa deuxième Coupe du monde avec le Maroc. Pour la première fois depuis les informations sur son forfait, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank