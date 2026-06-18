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Football/Coupe du monde-La Colombie victorieuse de l'Ouzbékistan
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 06:36

La Colombie s'est imposée mercredi contre l'Ouzbékistan (3-1) pour son retour en Coupe du monde, alors que les Cafeteros n'étaient pas parvenus à se qualifier lors du précédent tournoi au Qatar.

Après un début de match difficile, la Colombie a ouvert le score à la 41e minute après un centre de Luis Diaz dans la surface, repris de volée en pivot par Daniel Muñoz, qui s'était glissé derrière la défense.

L'Ouzbékistan a égalisé à l'heure de jeu, après qu'un tir de l'attaquant Eldor Chomourodov a été repoussé par le gardien colombien Camilo Vargas et qu'Abbosbek Fayzoullaev, posté sur la ligne, a repris le ballon de la tête.

Luis Diaz a redonné l'avantage à la Colombie cinq minutes plus tard. Le remplaçant Jaminton Campaz a inscrit le troisième but dans le temps additionnel.

La Colombie prend la tête du groupe K après que le Portugal et la République démocratique du Congo ont terminé plus tôt sur un nul (1-1).

Le prochain match de la Colombie se tiendra mardi à Guadalajara, au Mexique, où elle affrontera la République démocratique du Congo. Le match entre l'Ouzbékistan et le Portugal se déroulera le même jour à Houston, aux Etats-Unis.

(Christian Radnedge; version française Camille Raynaud)

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