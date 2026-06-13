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Football/Coupe du monde-La chaleur n'entame pas l’enthousiasme des supporters à Houston
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 23:29

par Michael Kahn et Nick Said

La canicule n'a pas réussi à refroidir l'enthousiasme des supporters de la Coupe du monde qui, samedi, ont utilisé des ventilateurs portables, des parapluies et beaucoup de boissons fraîches pour lutter contre la chaleur torride du Texas, alors qu'ils se pressaient au festival des supporters de Houston pour s'imprégner de l'ambiance.

Alors que le thermomètre avoisine les 38 degrés Celsius à l'approche du match d'ouverture à Houston dimanche, qui opposera l'Allemagne à Curaçao, les organisateurs de l'événement affirment qu'une série de mesures, notamment la distribution gratuite de crème solaire et la mise à disposition d'espaces climatisés, aideront les supporters à rester au frais.

"Nous savons que c'est l'été et que nous ne pouvons rien faire contre la chaleur, mais nous voulons rendre l'expérience aussi agréable que possible", a déclaré à Reuters Patti Smith, organisatrice du festival des supporters de Houston.

On estime à 30 000 le nombre de personnes qui ont envahi le centre-ville de Houston pour le match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud, avec plus de 100 cas de malaises liés à la chaleur signalés ce jour-là.

La plupart ont été pris en charge sur place, où les responsables ont également mis en place des points d’hydratation permettant aux supporters de remplir leurs gourdes ou de se rafraîchir sous des structures en plein air équipées de fontaines diffusant de la brume.

Jessica Garza, qui travaille comme directrice adjointe d'établissement, a expliqué qu’elle portait des vêtements légers et avait attaché ses cheveux pour rester au frais, tout en veillant à garder une bouteille d’eau et un ventilateur à portée de main.

"Ça en vaut la peine, c'est la Coupe du monde. Ils ne viennent ici qu'une fois dans une vie, alors je vais avoir chaud aujourd'hui, mais je vais en profiter », a déclaré Jessica Garza.

Les températures caniculaires posent problème sur d’autres sites du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais la combinaison de la chaleur extrême et d’une forte humidité fait que sortir à Houston donne l’impression d’être dans un four.

Les organisateurs se préparent également à l’afflux de supporters venus de pays au climat plus frais, comme l’Allemagne et la Suède, qui ne sont pas habitués à une telle chaleur, lorsque leurs équipes disputeront leurs matches à Houston.

De nombreux visiteurs faisant la queue pour le festival des supporters samedi s’étaient munis de parapluies pour se protéger du soleil, tandis que d’autres tenaient des ventilateurs portatifs ou s’étaient drapés de t-shirts sur la tête. D’autres ont opté pour des solutions plus simples.

"J'essaie de rester dans les zones plus fraîches, à l'ombre", a déclaré le géophysicien John Banwagoner à Reuters.

(Rédigé par Michael Kahn et Nick Said ; version française Jérôme Terroy)

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