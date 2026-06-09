Football/Coupe du monde-La boucle est bouclée pour l'entraîneur sud-africain Broos au stade Azteca

La carrière de l'entraîneur sud-africain Hugo Broos boucle la boucle ce jeudi, lors du coup d'envoi de la Coupe du monde au stade Azteca, 40 ans après avoir joué pour la Belgique contre le Mexique dans cette même enceinte.

À 74 ans, il prendra les rênes de l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture contre les co-organisateurs, faisant ainsi son retour dans ce stade emblématique de Mexico où la Belgique s'était inclinée 2-1 face au Mexique lors de son premier match de la phase finale de 1986.

"C'était un événement fantastique et quelque chose que je n'oublierai jamais, il y a 40 ans, lorsque nous avons disputé notre premier match contre le Mexique. C'est là que j'ai réalisé à quel point la Coupe du monde est spéciale", a-t-il déclaré. Devant 110 000 supporters, la Belgique – avec Hugo Broos dans le onze de départ – avait rapidement été menée 2-0 avant de réduire le score.

"J’étais tellement heureux en tant que joueur, motivé et enthousiaste. Je suis de retour ici 40 ans plus tard, c’est incroyable que cela se produise. Je suis à nouveau enthousiaste", a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse ce week-end.

Hugo Broos deviendra, ne serait-ce que pour quelques heures, l’entraîneur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde.

Le Tchèque Miroslav Koubek a sept mois de plus que lui, et ils s’affronteront lors du deuxième match du tournoi jeudi soir contre la Corée du Sud à Guadalajara, avant que Dick Advocaat, âgé de 78 ans, ne mène Curaçao pour son premier match dimanche.

Hugo Broos n’a pas caché son intention de prendre sa retraite après le tournoi, ayant promis à sa femme qu’il le ferait.

"Ces dernières années, j’ai souvent pensé à arrêter. Je ne veux plus m’impliquer dans le football tous les jours", a-t-il déclaré.

"Je n'ai plus l'énergie", a-t-il ajouté, admettant que certains jours, il avait même du mal à étudier les adversaires. "Parfois, je dois me traîner jusqu'à mon ordinateur juste pour revoir un match."

Son équipe sud-africaine est toutefois largement considérée comme l’outsider, et Hugo Broos a déclaré que cela pourrait être un avantage.

"Je suis très heureux qu’ils pensent que nous sommes l’équipe la plus faible", a-t-il déclaré.

Il avait précédemment prédit que son équipe pourrait créer la surprise, mais le match d’ouverture de jeudi contre le Mexique sera un test de taille pour ses ambitions.

"Vous savez, ce sera une expérience unique et fantastique pour nous, car beaucoup de mes joueurs n’ont jamais joué au football dans une telle situation auparavant", a ajouté Hugo Broos.

"Il sera très important pour nous de nous en tenir au plan de jeu et de ne pas prêter attention à ce qui se passe dans les tribunes. Nous savons tous qu’il y aura des milliers de Mexicains dans le stade."

L’ambition de Hugo Broos est de permettre à l’Afrique du Sud de passer la phase de groupes pour la première fois en quatre tentatives.

"Après cela, tout peut arriver", a-t-il déclaré.

Mais il sait aussi clairement ce qu’il compte faire une fois le tournoi terminé.

"Après la Coupe du monde, j’arrêterai, je rejoindrai ma famille et je profiterai des 20 prochaines années avec mes petits-enfants", a-t-il déclaré.

(Rédigé par Mark Gleeson au Cap ; version française Olivier Cherfan)