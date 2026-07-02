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Football/Coupe du monde-La Belgique se qualifie pour les 8es de finale après sa victoire face au Sénégal
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 01:37

La Belgique a décroché mercredi sa place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football grâce à une victoire spectaculaire contre le Sénégal (3-2).

Habib Diarra et Ismaila Sarr avaient donné une avance de deux buts au Sénégal et leur équipe semblait se diriger sans encombre vers le tour suivant avant que la Belgique ne remonte au score dans les quatre dernières minutes, arrachant ainsi la prolongation.

Youri Tielemans a inscrit le but de la victoire sur penalty après avoir été victime d'une faute dans la surface, envoyant le ballon dans la lucarne pour sceller le retour extraordinaire de son équipe.

Il s'agit d'un coup dur pour le Sénégal, qui a dominé la majeure partie des 90 minutes de jeu mais n'est pas parvenu à remporter la victoire.

Le Sénégal devient ainsi la quatrième équipe africaine à être éliminée sur une défaite serrée en 16e de finale, après l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo.

La Belgique affrontera lundi à Seattle le vainqueur du match qui se jouera mercredi soir entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine.

(Sam Tobin)

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