 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-L'Espagne accrochée par le Cap-Vert pour son entrée en lice
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 20:40

(Actualisé avec détails)

par Trevor Stynes

Le Cap-Vert a créé la surprise en accrochant l'Espagne lundi (0-0) pour son entrée en lice dans le groupe H de la Coupe du monde, au cours d'une rencontre qui a vu les champions d'Europe, et parmi les favoris du tournoi, se heurter à la défense cap-verdienne malgré 27 tirs.

L'équipe africaine a érigé une barricade de maillots bleus devant son gardien Vozinha et a mis l'Espagne au défi de trouver la faille.

L'Espagne a eu près de 75 % de possession de balle, mais le premier match du Cap-Vert en Coupe du monde s'est soldé par un exercice héroïque de résistance, de discipline et, parfois, de survie.

Au coup de sifflet final, Vozinha a été nommé meilleur joueur du match et a quitté le terrain en larmes après une performance qui a fait de lui le visage de cette soirée historique pour le Cap-Vert.

Pour l'Espagne, ce match nul a fait écho à son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc : des passes à n'en plus finir, un mur défensif à l'autre bout du terrain et le sentiment grandissant que toute la possession du monde est inutile face à une surface de réparation verrouillée.

Le Cap-Vert s'est replié dans son camp, avec un bloc bas à cinq défenseurs, encombrant souvent sa propre surface de ses onze joueurs. L'Espagne a fait circuler le ballon d'un côté à l'autre, cherchant des failles, mais les Cap-Verdiens étaient organisés, tenaces et d'un calme impressionnant sous la pression.

La décision de Luis de la Fuente de laisser Lamine Yamal et Nico Williams sur le banc face à un adversaire théoriquement plus faible a privé l'Espagne de ses principaux créateurs.

Ferran Torres et Gavi, alignés sur les ailes, ont peiné à apporter la vitesse et la menace en un contre un qui ont rendu l'Espagne si dangereuse ces dernières années.

VOZINHA SOUS LES PROJECTEURS

Marc Cucurella a envoyé un tir lointain en début de match qui est passé juste au-dessus, avant que Mikel Oyarzabal ne parvienne pas à contrôler une passe en profondeur prometteuse dans la surface.

C'est alors que Vozinha s'est illustré.

Le gardien cap-verdien a réalisé un superbe arrêt face à Pedri à la 36e minute, avant que l'Espagne ne passe tout près de marquer trois minutes plus tard, lorsque la frappe de Ferran Torres a heurté la barre transversale. Sur le rebond, Vozinha a réussi à repousser d'une main le coup de tête de Mikel Oyarzabal.

Ferran Torres a ensuite gâché une belle occasion à la 45e minute, en tirant mollement sur le gardien, avant que Vozinha ne se jette à nouveau pour détourner du bout des doigts la tête d'Aymeric Laporte vers le poteau, peu avant la mi-temps.

L'Espagne a repris le contrôle après la pause, mais son efficacité devant le but est restée médiocre. Mikel Oyarzabal a manqué le cadre sur une tête à bout portant après un beau déboulé de Pedri sur la gauche, tandis que Fabian Ruiz a tiré deux fois à côté depuis l'entrée de la surface.

Luis de la Fuente a attendu la 70e minute pour faire entrer Lamine Yamal et Mikel Merino, et le jeune prodige a immédiatement changé la donne. À la 88e minute, le Barcelonais a adressé une belle passe à Mikel Oyarzabal, mais la frappe de l'attaquant a été bloquée in extremis. Le Cap-Vert s'est même créé des occasions en fin de match, menaçant de créer une surprise encore plus grande. Son seul tir cadré intervenant dans le temps additionnel.

Les deux autres équipes du groupe H, l'Arabie saoudite et l'Uruguay, s'affrontent à Miami plus tard dans la journée de lundi.

(Reportage de Trevor Stynes; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les deux statistiques folles lors du nul entre l'Espagne-Cap-Vert
    Les deux statistiques folles lors du nul entre l'Espagne-Cap-Vert
    information fournie par So Foot 15.06.2026 20:38 

    Grandiose. Lors du premier exploit de ce Mondial 2026, avec le match nul entre l’Espagne et le Cap-Vert (0-0), deux joueurs se sont particulièrement distingués. Le gardien des Requins bleus, Vozinha , est devenu à 40 ans le portier le plus âgé à réaliser un clean-sheet ... Lire la suite

  • Pierre Sage à Crystal Palace, c'est fait !
    Pierre Sage à Crystal Palace, c'est fait !
    information fournie par So Foot 15.06.2026 20:14 

    Secret de polichinelle. Auteur d’une saison remarquable avec le RC Lens (deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France), Pierre Sage s’est engagé, comme attendu, avec Crystal Palace ce lundi. L’ancien coach de l’Olympique lyonnais, qui remplace Oliver ... Lire la suite

  • Le Cap-Vert créé le premier exploit du Mondial face à l'Espagne !
    Le Cap-Vert créé le premier exploit du Mondial face à l'Espagne !
    information fournie par So Foot 15.06.2026 20:07 

    Héroïque ! Pour sa première participation à la Coupe du monde, le Cap-Vert a signé un exploit monumental, ce lundi, en tenant en échec les champions d'Europe espagnols (0-0). Chapeau. Espagne 0-0 Cap-Vert Le voilà, le premier 0-0 de cette Coupe du monde 2026. Il ... Lire la suite

  • La Tunisie vire son sélectionneur... avant de rétropédaler ?
    La Tunisie vire son sélectionneur... avant de rétropédaler ?
    information fournie par So Foot 15.06.2026 20:02 

    C’est tchao. Sabri Lamouchi n’est officiellement plus le sélectionneur de la Tunisie . La fédération tunisienne de football a démis de ses fonctions le technicien franco-tunisien ce lundi suite à la lourde défaite face à la Suède (5-1) pour son premier match dans ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank