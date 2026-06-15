Football/Coupe du monde-L'Espagne accrochée par le Cap-Vert pour son entrée en lice

(Actualisé avec détails)

par Trevor Stynes

Le Cap-Vert a créé la surprise en accrochant l'Espagne lundi (0-0) pour son entrée en lice dans le groupe H de la Coupe du monde, au cours d'une rencontre qui a vu les champions d'Europe, et parmi les favoris du tournoi, se heurter à la défense cap-verdienne malgré 27 tirs.

L'équipe africaine a érigé une barricade de maillots bleus devant son gardien Vozinha et a mis l'Espagne au défi de trouver la faille.

L'Espagne a eu près de 75 % de possession de balle, mais le premier match du Cap-Vert en Coupe du monde s'est soldé par un exercice héroïque de résistance, de discipline et, parfois, de survie.

Au coup de sifflet final, Vozinha a été nommé meilleur joueur du match et a quitté le terrain en larmes après une performance qui a fait de lui le visage de cette soirée historique pour le Cap-Vert.

Pour l'Espagne, ce match nul a fait écho à son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc : des passes à n'en plus finir, un mur défensif à l'autre bout du terrain et le sentiment grandissant que toute la possession du monde est inutile face à une surface de réparation verrouillée.

Le Cap-Vert s'est replié dans son camp, avec un bloc bas à cinq défenseurs, encombrant souvent sa propre surface de ses onze joueurs. L'Espagne a fait circuler le ballon d'un côté à l'autre, cherchant des failles, mais les Cap-Verdiens étaient organisés, tenaces et d'un calme impressionnant sous la pression.

La décision de Luis de la Fuente de laisser Lamine Yamal et Nico Williams sur le banc face à un adversaire théoriquement plus faible a privé l'Espagne de ses principaux créateurs.

Ferran Torres et Gavi, alignés sur les ailes, ont peiné à apporter la vitesse et la menace en un contre un qui ont rendu l'Espagne si dangereuse ces dernières années.

VOZINHA SOUS LES PROJECTEURS

Marc Cucurella a envoyé un tir lointain en début de match qui est passé juste au-dessus, avant que Mikel Oyarzabal ne parvienne pas à contrôler une passe en profondeur prometteuse dans la surface.

C'est alors que Vozinha s'est illustré.

Le gardien cap-verdien a réalisé un superbe arrêt face à Pedri à la 36e minute, avant que l'Espagne ne passe tout près de marquer trois minutes plus tard, lorsque la frappe de Ferran Torres a heurté la barre transversale. Sur le rebond, Vozinha a réussi à repousser d'une main le coup de tête de Mikel Oyarzabal.

Ferran Torres a ensuite gâché une belle occasion à la 45e minute, en tirant mollement sur le gardien, avant que Vozinha ne se jette à nouveau pour détourner du bout des doigts la tête d'Aymeric Laporte vers le poteau, peu avant la mi-temps.

L'Espagne a repris le contrôle après la pause, mais son efficacité devant le but est restée médiocre. Mikel Oyarzabal a manqué le cadre sur une tête à bout portant après un beau déboulé de Pedri sur la gauche, tandis que Fabian Ruiz a tiré deux fois à côté depuis l'entrée de la surface.

Luis de la Fuente a attendu la 70e minute pour faire entrer Lamine Yamal et Mikel Merino, et le jeune prodige a immédiatement changé la donne. À la 88e minute, le Barcelonais a adressé une belle passe à Mikel Oyarzabal, mais la frappe de l'attaquant a été bloquée in extremis. Le Cap-Vert s'est même créé des occasions en fin de match, menaçant de créer une surprise encore plus grande. Son seul tir cadré intervenant dans le temps additionnel.

Les deux autres équipes du groupe H, l'Arabie saoudite et l'Uruguay, s'affrontent à Miami plus tard dans la journée de lundi.

(Reportage de Trevor Stynes; version française Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)