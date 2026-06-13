 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-L'équipe d'Angleterre victime d'un vol de matériel
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 14:24

(Actualisé avec réaction de la Fédération anglaise de football)

L'équipe d'Angleterre a été victime d'un vol de matériel d'entraînement avant son arrivée à Kansas City, aux Etats-Unis, pour la Coupe du monde de football, a indiqué la police locale.

Le véhicule transportant le matériel des Three Lions vers son camp de base pour cette compétition co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, a été cambriolé, selon les autorités.

L'incident s'est produit alors que le matériel était en cours de transfert depuis le camp d'entraînement de l'Angleterre en Floride vers le Swope Soccer Village, où il devait être mis en place avant que l'équipe n'entame sa préparation à la suite de son déplacement à Kansas City samedi.

"Nous enquêtons sur un possible vol de matériel dans un véhicule de l'équipe qui est arrivé à Kansas City ce soir avec des objets manquants", a déclaré la police.

"L'enquête est en cours. Deux suspects ont été placés en garde à vue dans l'attente d'un complément d'enquête", a ajouté la police.

Selon les médias britanniques, des ballons et des chaussures figureraient parmi les objets ayant été dérobés.

La Fédération anglaise de football a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire de police et qu'elle n'avait aucune information à fournir.

Ce vol pourrait perturber la préparation de l'Angleterre pour son entrée en lice dans la compétition contre la Croatie, prévue mercredi à Dallas.

(Rédigé par Suramya Kaushik; version française Claude Chendjou)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank