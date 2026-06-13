Football/Coupe du monde-L'équipe d'Angleterre victime d'un vol de matériel

(Actualisé avec réaction de la Fédération anglaise de football)

L'équipe d'Angleterre a été victime d'un vol de matériel d'entraînement avant son arrivée à Kansas City, aux Etats-Unis, pour la Coupe du monde de football, a indiqué la police locale.

Le véhicule transportant le matériel des Three Lions vers son camp de base pour cette compétition co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, a été cambriolé, selon les autorités.

L'incident s'est produit alors que le matériel était en cours de transfert depuis le camp d'entraînement de l'Angleterre en Floride vers le Swope Soccer Village, où il devait être mis en place avant que l'équipe n'entame sa préparation à la suite de son déplacement à Kansas City samedi.

"Nous enquêtons sur un possible vol de matériel dans un véhicule de l'équipe qui est arrivé à Kansas City ce soir avec des objets manquants", a déclaré la police.

"L'enquête est en cours. Deux suspects ont été placés en garde à vue dans l'attente d'un complément d'enquête", a ajouté la police.

Selon les médias britanniques, des ballons et des chaussures figureraient parmi les objets ayant été dérobés.

La Fédération anglaise de football a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire de police et qu'elle n'avait aucune information à fournir.

Ce vol pourrait perturber la préparation de l'Angleterre pour son entrée en lice dans la compétition contre la Croatie, prévue mercredi à Dallas.

(Rédigé par Suramya Kaushik; version française Claude Chendjou)