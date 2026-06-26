Football/Coupe du monde-L'Équateur surprend l'Allemagne et se qualifie pour les 16es de finale

L'Équateur a surpris l'Allemagne (2-1) jeudi en remportant son dernier match de la phase de poules, décrochant ainsi sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.

Ayant besoin d'une victoire – ou d'un miracle – pour garder leurs espoirs vivants, "La Tri" a connu le pire des départs possibles lorsque l'Allemagne, déjà qualifiée, a marqué dès la deuxième minute par Leroy Sané.

L'Équateur, qui n'avait pas réussi à marquer depuis le début du tournoi malgré 39 tentatives, a finalement débloqué son compteur lorsque Nilson Angulo a trompé le gardien allemand Manuel Neuer, déclenchant des célébrations frénétiques parmi les supporters.

Gonzalo Plata a ensuite inscrit le but de la victoire à 13 minutes de la fin, envoyant par la même occasion l'Équateur en seizièmes de finale.

(Ossian Shine; version française Camille Raynaud, édité par Vincent Daheron)